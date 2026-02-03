Sorpresa de un dueño tras 18 años: hizo un test de ADN a su perro y esto fue lo que halló

De acuerdo con un estudio de 2018 realizado por la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Missouri, la identificación visual en los refugios suele ser errónea. Foto: SpecialistHoliday393

Adoptar un perro bajo la premisa de que pertenece a una raza específica es una situación común en los refugios de animales. Sin embargo, el caso de Elliot, un perro que ha convivido con su familia durante casi dos décadas, destaca por la sorprendente revelación que arrojó su reciente prueba de ADN.

Su propietario, conocido en la plataforma Reddit como SpecialistHoliday393, compartió que al momento de la adopción se le informó que se trataba de una mezcla de Beagle o Whippet. Tras 18 años, la curiosidad por conocer el origen real de su mascota lo llevó a realizar un test genético cuyos resultados distaron mucho de la suposición inicial.

El veredicto del ADN

Contrario a lo que se creía, Elliot no posee ascendencia de sabueso ni de lebrel. El análisis reveló la siguiente composición:

42.1% Pinscher miniatura

36.9% Caniche (Poodle)

13.1% Perro esquimal americano

7.9% Mezcla múltiple (Supermutt)

Este fenómeno no es aislado. De acuerdo con un estudio de 2018 realizado por la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Missouri, la identificación visual en los refugios suele ser errónea. Tras analizar a más de 900 canes, la investigación determinó que solo el 5% de los animales eran de raza pura, a pesar de las etiquetas asignadas por el personal.

El estudio subraya que, si bien los trabajadores pueden acertar una de las razas presentes en un perro mestizo en dos tercios de los casos, la precisión disminuye drásticamente cuando la genética es diversa. Por ello, los expertos sugieren que los centros de adopción prioricen la descripción de la personalidad y el comportamiento del animal sobre una etiqueta de raza que podría ser engañosa.

A pesar del asombro por los resultados, el dueño de Elliot enfatizó que la naturaleza del peludo siempre mostró rasgos que ahora cobran sentido, como su comportamiento travieso en la juventud y su instinto protector con los recién nacidos de la familia.

La historia ha resonado con numerosos usuarios de la comunidad digital, quienes coinciden en que, independientemente de la precisión genética, el vínculo desarrollado durante 18 años prevalece sobre cualquier estándar de raza.

