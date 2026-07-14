Talleres, adopciones y ollas comunitarias: así será la celebración del Día Mundial del Perro

La celebración del Día Mundial del Perro busca fortalecer el respeto por los animales y promover una convivencia responsable entre la comunidad y sus mascotas. Foto: EFE - JORGE ABREGO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el marco del Día Mundial del Perro, el Castillo de las Artes, en Bogotá, realizará el próximo 22 de julio una jornada dedicada a promover el cuidado responsable de los animales de compañía y fortalecer la convivencia entre la comunidad y sus mascotas.

El Encuentro barrial “Día de Perros” se llevará a cabo entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m. en la sede del Castillo de las Artes, ubicada en la calle 23 #14-19, y busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el bienestar animal mediante actividades pedagógicas, culturales y recreativas.

La iniciativa es organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Fundación Arca Luminosa, entidades que invitaron a los habitantes del sector a participar junto a sus animales de compañía.

Lea también: Convocan jornada masiva para alimentar perros callejeros en Quinchía, Risaralda

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un circuito de seis actividades enfocadas en el respeto por los animales y la tenencia responsable. La programación incluye la lectura del libro "Pis Pis Pis", un espacio dirigido a niños para fomentar la empatía hacia los animales, el taller “Ponte en sus patas”, sobre normatividad, deberes ciudadanos y cuidados básicos de salud para perros y gatos, y una campaña de entrega de collares reflectivos para los animales de compañía de habitantes de calle y recicladores, con el fin de mejorar su visibilidad y prevenir accidentes de tránsito.

La agenda también contempla una olla comunitaria saludable, un taller artístico de cianotipia, en el que los participantes podrán plasmar el vínculo con sus mascotas mediante esta técnica fotográfica, y una exposición de animales rescatados del Hogar de Paso Los Mártires para promover su adopción.

Como parte de la programación de apropiación del territorio, Idartes anunció que el 28 de julio se realizará una nueva Franja de Encuentros, esta vez en alianza con el Jardín Botánico de Bogotá. La actividad, que tendrá lugar entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m. en el cuarto piso del Castillo de las Artes, ofrecerá experiencias artísticas y ambientales para incentivar el cuidado de la naturaleza y fortalecer los lazos comunitarios.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱