Tao, el perro ciego que tenía su propio perro guía: esta es su historia

Una historia de lealtad entre dos perros golden retriever pertenecientes de Inglaterra ha conmocionado a miles de personas, no solo en ese país, sino en todo el mundo. Se trata de Tao, un canino ciego, y Oko, quien se convirtió en su guía, con solo 16 semanas de vida.

Esta bella historia ha sido documentada por Melanie Jackson, la cuidadora de ambos peludos, quien pertenece al condado de Somerset, en Inglaterra, Reino Unido. Según contó Jackson, Tao perdió la vista en 2019, a los 11 años, luego de ser diagnosticado con glaucoma, una enfermedad ocular que daña el nervio óptico.

Para que el can no se sintiera solo, su dueña decidió buscar otro peludo de la misma raza que le hiciera compañía y se convirtiera en su nuevo compañero de juegos. Fue así como Oko llegó a su vida y a la de Tao. “Tao está tan feliz como siempre. Aunque después de la cirugía podía caminar con confianza, sentí que necesitaba un amigo para ayudarlo y jugar con él ahora que ya no puede ver”, comentó su dueña en sus redes sociales.

Lo que Jackson no se imaginaba era que este cachorro no solo se convertiría en el mejor amigo de su mascota ciega, sino también en su guía. Oko siempre permanecía al lado de Tao y lo guiaba en los paseos. Ambos desarrollaron un fuerte vínculo que los hizo inseparables.

Para documentar la inspiradora historia de Tao y Oko, Melanie creó una página de Instagram llamada “Mr Winky”, apodo cariñoso que le dio a Tao antes de que perdiera la vista por completo. A través de esta cuenta ha compartido imágenes y anécdotas de los dos perros, conquistando a más de 100.000 seguidores. En un video, se puede ver a Tao corriendo por un campo emocionado y luego aparece Oko, quien lo lleva de regreso a su dueña.

Hace poco, en esta misma cuenta de Instagram, se conoció que Tao falleció debido a su avanzada edad, hecho que enlutó a su amigo peludo. Sin embargo, su dueña ha decidido seguir contando la historia de ambos en redes sociales, con publicaciones de recuerdos casi a diario. Con cada foto y video compartido, ella busca honrar la memoria de su perro.

