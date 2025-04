Taxista abandona a perrita con la columna partida en Bucaramanga: ¿Qué le espera?

La perrita será trasladada a la Unidad de Bienestar Animal para recibir atención y cuidados adicionales. Foto: @PlataformaALTO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha causado gran indignación en Bucaramanga, Santander. Un taxista, ya identificado por las autoridades, abandonó a una perrita llamada Lilo en grave estado de salud en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad. El hecho fue captado en video y se viralizó en redes sociales, donde ha generado una ola de rechazo entre los ciudadanos.

En las imágenes se observa cómo un conductor de taxi deja a la perrita en unas escaleras del lugar. A pesar de que el taxista ha manifestado que su intención era dejarla en la puerta de una veterinaria, no se percató de que alguien la recibiera y, en cambio, la abandonó dentro de una bolsa de basura en un lugar no adecuado para su condición. Este acto ha generado aún más indignación, ya que la canina se encontraba herida y no recibió la atención inmediata que necesitaba.

Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el taxista afirmó que encontró a Lilo en la calle y decidió dejarla frente a la veterinaria, esperando que la atendieran. Sin embargo, el veterinario que la rescató, Wilson Rey, explicó que la perrita tenía una fractura de columna y necesitaba una operación urgente para evitar la pérdida de sensibilidad en sus patas. “Me enteré cuando una clienta me llamó y me dijo que estaba en la puerta de la veterinaria. La dejaron en una bolsa de basura. Tal vez el conductor no quiso maltratarla, pero debió esperar a que yo llegara o no dejarla sola”, comentó el veterinario en una entrevista con Caracol Radio.

El caso de Lilo ha puesto de manifiesto la importancia de la atención inmediata en casos de animales heridos. El veterinario, tras valorar a la perrita, comenzó el proceso de tratamiento para estabilizar su condición y proceder con la cirugía necesaria.

ABANDONO CRUEL 🤬. Este individuo, a bordo de un taxi con placas SUD595 , dejó a esta perrita convulsionando, botada en unas escaleras, en el barrio Kennedy, en Bucaramanga.



¡Ayúdanos a identificarlo para que responda ante las autoridades! @PoliciaBmanga



El Doctor Wilson… pic.twitter.com/2S750MO5s7 — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) March 31, 2025

Por su parte, el Secretario del Interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo, informó que el taxista será procesado ante las autoridades por este acto de maltrato animal. En las próximas 48 horas se realizará una audiencia para determinar la sanción que se le impondrá, la cual podría variar entre un millón y 50 millones de pesos, dependiendo de lo que se determine en el proceso judicial. Rayo aclaró que, aunque la Ley Ángel aún no está en vigor, el caso se está evaluando bajo el Estatuto de Protección Animal (Ley 84).

Además, la Alcaldía de Bucaramanga indicó que la perrita Lilo será trasladada a la Unidad de Bienestar Animal para recibir atención y cuidados adicionales. Este caso se suma a otros 22 que han sido sancionados en el último año, con multas que han alcanzado hasta los 200 millones de pesos. Las autoridades de Bucaramanga continúan trabajando para reforzar la protección de los animales y sancionar a quienes infringen la ley.

El abandono y maltrato animal son conductas inaceptables que deben ser erradicadas. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de ser responsables con los animales y de asegurar que reciban la atención necesaria, especialmente cuando están en situaciones vulnerables.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱