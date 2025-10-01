Tras 10 años perdido, perro se reencuentra con su dueño gracias a microchip

Gracias al microchip, las autoridades pudieron rastrear a Lighthall, quien recibió la noticia con gran emoción. Foto: NBC Chicago

Un emotivo reencuentro ocurrió en Chicago cuando Ed Lighthall volvió a ver a su perro Pete, un mestizo que había se había perdido hace una década. El animal había escapado de su patio trasero y, en ese entonces, su dueño creyó que había sido robado.

Pete fue localizado a unos 20 kilómetros de donde se perdió, en Hammond, Indiana, tras ser visto corriendo en una calle concurrida. Personal de control animal lo rescató y confirmó que llevaba collar y placas. Sin embargo, al contactar a su propietario más reciente, este manifestó que no lo quería.

Gracias al microchip, las autoridades pudieron rastrear a Lighthall, quien recibió la noticia con gran emoción. “Estaba extasiado porque su perro había estado desaparecido durante 10 años. Es el caso más largo que he escuchado”, señaló Laney Bunner, de Hammond Animal Control.

El reencuentro fue descrito por Lighthall como un regreso al pasado: “Es mucho mayor que la última vez que lo vi, pero es como si hubiera sido ayer. Estoy feliz, él está feliz y todos los que escuchan esta historia también lo están”.

El dueño aseguró sentirse agradecido con las autoridades por devolverle a su mascota y afirmó que ambos aún se están adaptando a la vida juntos después de tantos años separados.

Este caso se suma a otras historias recientes de mascotas que regresan a sus hogares tras largos periodos de ausencia, gracias a la identificación mediante microchips y a la labor de rescatistas.

