¿Ha visto a su gato jugando solo?: experta explica qué hacer en estas situaciones

Este tipo de conductas espontáneas en gatos puede parecer aburrimiento o instinto natural; una etóloga indica cómo intervenir correctamente.

01 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Los gatos necesitan estimulación física y mental con rascadores, superficies elevadas, juegos, cajas donde esconderse, etc.
Foto: Freepik
Si tiene un gato en casa, es probable que lo haya visto en esos momentos de aparente locura: persiguiendo su cola, corriendo de un lado a otro o jugando con cualquier objeto que se cruce en su camino. Para muchos cuidadores puede parecer extraño o incluso un poco gracioso, pero detrás de esas conductas hay un aspecto fundamental para el bienestar del felino: el juego solitario.

De acuerdo con la etóloga felina Pilar Guerrero, la mejor reacción frente a estas escenas es no intervenir. “No hagas nada, no intervengas, si quieres, limítate a disfrutar de verle (sin que se sienta interrumpido)”, explica la especialista, a través de sus redes sociales.

Guerrero señala que, dentro de las formas de juego en los gatos, se encuentran dos muy comunes: el solitario y el juego con objetos. El primero ocurre cuando el gato se divierte consigo mismo, a veces incluso “con la nada”. El segundo se da cuando interactúa con juguetes u otros elementos del entorno. Es en este último tipo donde los cuidadores suelen caer en el error de querer sumarse siempre a la actividad.

“Si siempre intervenimos, se le olvida que también puede jugar solo, y por tanto, sin pretenderlo, el mensaje que le damos es que para que haya juego siempre tenemos que estar presentes”, advierte la experta. Esta dependencia, explica, no solo limita la autonomía del gato, sino que también puede afectar la manera en que aprende a explorar y entretenerse por sí mismo.

Por eso, Guerrero recomienda darles espacio para que tengan momentos de independencia, incluso de “aburrimiento”. Estas pausas son necesarias para que los felinos descubran cómo estimularse y mantenerse activos sin depender de la presencia constante de su cuidador.

En conclusión, si ve a su gato jugando solo, lo mejor que puede hacer es dejarlo ser. Respetar esos instantes de autonomía no solo es beneficioso para su desarrollo físico y mental, sino que también le permite crecer como un animal más independiente y feliz.

