“Tú ayuda a quien más quieras”: Eugenio Derbez reacciona a críticas por ayudar a perros

Tras experimentar la pérdida de su perrita Fiona en 2023, el actor redobló sus esfuerzos en la lucha contra el maltrato y abandono de los animales. Foto: @fionaderbez

El conocido actor mexicano Eugenio Derbez ha generado controversia en redes sociales al expresar públicamente su preferencia por ayudar a perros en condición de calle, en lugar de personas que sufren necesidades, como niños o adultos mayores. Tras recibir comentarios negativos por fomentar la adopción de animales e instar a sus seguidores a no regalar mascotas en Navidad y Día de Reyes, el artista se defendió y sugirió que cada quien puede contribuir de acuerdo con sus preferencias.

Leer: ¿Cómo funcionan los botones con los que, supuestamente, se “comunican” perros y gatos?

“Ahora las redes sociales son una cosa muy extraña, dices, ´rescaté un perrito´ y la gente te ataca ‘y por qué no rescatas niños, y por qué los abuelitos, y por qué no los cieguitos’, y dices, espérame, estoy ayudando a los perros, tú ayuda a quien más quieras”, comentó el actor en sus redes sociales.

Durante la gira de promoción de su nueva película “Radical”, la cual se estrenará en la plataforma Vix el próximo 26 de enero, el mexicano contó que desde su adolescencia se ha dedicado a rescatar perros sin hogar. “Desde que tenía yo 16, 17 años me he dedicado a proteger animales y recoger perros de la calle, nada más que luego no lo hago tan público”, comentó el actor.

Leer: Comunidad chilena pide la eutanasia de más de 4.000 perros callejeros

Tras experimentar la pérdida de su perrita Fiona en 2023, el actor redobló sus esfuerzos en la lucha contra el maltrato y abandono de los animales. De hecho, la semana pasada, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” subió un video en su cuenta de Instagram en el que insta a las personas a no abandonar a sus perros en calles, avenidas y parajes solitarios.

Leer: Comunidad chilena pide la eutanasia de más de 4.000 perros callejeros

Aunque algunos usuarios en redes sociales desaprueban que el actor solo se enfoque en los perros sin hogar, otros tantos elogian su dedicación a la causa animal, comparando su decisión con otras celebridades que respaldan diferentes causas sociales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com