Una multa de tránsito sorprendió al mostrar a un perro sentado frente al volante

Una insólita multa de tránsito ha dado de qué hablar en Rusia, luego de que los radares de velocidad registraran a un supuesto conductor que circulaba a 185 km/h en una zona limitada a 50 km/h. La sorpresa llegó al revisar las fotografías adjuntas: en el asiento del conductor no había una persona, sino un perro de raza corgi.

En la imagen se alcanzan a ver los ojos y las puntiagudas orejas del animal asomando por encima del volante, mientras un humano aparece sentado en el asiento del copiloto. La escena ha generado comentarios en redes sociales y titulares en medios rusos, por lo inusual de la situación.

El abogado de tráfico y colaborador del programa Russia Today, Lev Voropayev, explicó que el caso debía analizarse con cuidado. Según sus declaraciones al medio ruso Gaceta de Rusia, lo más probable es que el perro solo estuviera sujetando el volante en el momento de la foto:

“Probablemente, alguien conducía el coche en ese mismo momento. Tal vez sea un coche inteligente con piloto automático, esas tecnologías ya están disponibles”, indicó Voropayev.

Aunque la imagen del corgi al volante se viralizó rápidamente, las autoridades recordaron que los sistemas de tránsito no solo registran la velocidad, sino también al conductor del vehículo. Por ahora, no se ha confirmado quién iba realmente al mando del carro en el momento de la infracción, pero la multa quedó registrada y deberá ser resuelta.

Más allá de la anécdota, este episodio ha servido para recordar que los animales no deben viajar sueltos en el asiento delantero, ni mucho menos cerca del volante, ya que representan un riesgo tanto para ellos como para los pasajeros.

