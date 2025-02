Vera, la perrita que promueve la adopción de animales con condiciones especiales

Vera participa en actividades como senderismo y paseos en el mar. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Vera, una perrita mestiza de ocho años con una discapacidad en su pata derecha, fue rescatada en la vía Bogotá-Medellín, en San Luis, Antioquia. El hallazgo ocurrió una noche, alrededor de las 9 p.m., cuando la canina se acercó a un restaurante en busca de comida. Ella presentaba un estado físico deteriorado: ojos cereza, dermatitis y una pata doblada que no podía apoyar.

En el restaurante, informaron que Vera solía aparecer en las noches, pero nadie conocía a su dueño. “Vi sus ojos de hambre y de tristeza y decidí llevarla conmigo”, comenta la persona que la rescató.

La vida con Vera no fue sencilla al principio. La perrita tenía miedo a las motos, bicicletas y vehículos, y no se sentía cómoda con personas ni con otros perros, debido al maltrato que había sufrido. Sin embargo, la familia que la acogió no se rindió y, poco a poco, lograron socializarla.

Los médicos veterinarios que atendieron a Vera curaron sus ojos cereza y su dermatitis. Aunque intentaron varios métodos para salvar su pata derecha, finalmente decidieron colocarle una férula que le permitió caminar y correr sin cansarse. “Gracias a Vera, hemos aprendido a tener paciencia y perseverancia”, afirman sus cuidadores.

Vera es un ejemplo de cómo los animales con discapacidades pueden llevar una vida plena y feliz con el apoyo adecuado. Ella participa en actividades como senderismo, compras en centros comerciales y vacaciones en el mar, demostrando que su discapacidad no es un obstáculo para disfrutar de la vida.

Adopción de animales con condiciones especiales

La historia de esta perrita subraya la importancia de dar una oportunidad a los perros con condiciones especiales. Estos animales, a menudo ignorados en los refugios, pueden ofrecer amor incondicional y ser compañeros leales. La familia de Vera ha demostrado que, con paciencia y dedicación, es posible superar las barreras que presentan las discapacidades.

Promover la adopción de animales con condiciones especiales es fundamental para cambiar la percepción sobre estos seres. Vera, con su férula y su historia de superación, es un testimonio de que las discapacidades no definen el valor de un animal. La adopción responsable y el cuidado adecuado pueden transformar la vida de estos animales y enriquecer la de quienes los adoptan.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱