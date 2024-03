(Video) Abuelos perdieron a su perra, pero se alegraron con la sorpresa de su nieta

Los abuelitos pedían todos los días una nueva compañía y por fin les llegó. Foto: TikTok @ornevillalva_

La usuaria de TikTok, @ornevillalva_, compartió un video que ha conmovido a millones de personas en redes sociales.

La joven sorprendió a sus abuelos al brindarles un momento de felicidad tras la perdida de Cati, su perrita que falleció hace unos meses.

El video viral, que acumula más de tres millones de reproducciones en la plataforma digital, muestra a los abuelos frente a una gran caja de cartón. La intriga y la emoción se adueñan del momento, pues las personas que están en la sala empiezan a gritarles: “ábranla, ábranla, ábranla”.

Animada por la situación, la abuela se agacha y abre la caja para gritar de la felicidad. Nunca esperó que del interior saliera una cachorra con el mismo parecido a su querida Cati. Luego, toma a la perra en brazos y empieza a llorar.

Por su parte, el abuelo, también afligido, dice “Cati hay una sola, no es Cati”, pero después se acerca y acaricia a la perrita.

Ante esto, la nieta contó que Cati murió en los brazos de su abuelo, él quedó destruido después de su partida, pues ella era su fiel compañera. Desde entonces, pedía una nueva amiga y así fue como llegó Roma.

“(Cati) justo falleció en sus brazos, no había día que no pidiera una nueva compañía, pero entendemos que duele recordar”, dijo la nieta. “Obvio no es… ni mucho menos quisimos reemplazarla. Pero el amor y la alegría que les va a dar Roma es un mimo al corazón”.

Varias personas le preguntaron a la joven si Roma era adoptada o comprada, sin embargo, ella no ha dado respuesta. Pero lo más probable es que se trate de la primera opción, pues en su familia han rescatado a más de 10 animales.

Aquí puede ver el video:

“Acá llorando por gente que no conozco”, “Es una compañía maravillosa”, “Ese animalito encontró amor de verdad”, “Solo buenas personas y cariñosas y con buenos sentimientos lloran así al ver un cachorrito”, “Qué lindo poder darle esa sorpresa a los abuelos, los que amamos a las mascotas entendemos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron las personas en el video.

