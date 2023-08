Video: bajan a mujer de un avión porque su perro de apoyo emocional no tenía bozal

En las imágenes se puede observar a la pasajera llorando y siendo apoyada por los demás viajeros, quienes rechazaron la decisión de aerolínea y aseguraron que “el perro no era peligroso”. Foto: TikTok

En los últimos días, un video que se hizo viral en TikTok generó controversia entre usuarios de todo el mundo. En la grabación puede verse cómo la aerolínea mexicana Viva Aerobús obligó a una mujer a bajarse de un avión porque su perro de apoyo emocional no tenía bozal.

En las imágenes también se observa a la pasajera llorando y siendo apoyada por los demás viajeros, quienes rechazaron la decisión de aerolínea y aseguraron que “el perro no era peligroso”. Incluso algunas de las personas comenzaron a acariciar al canino para demostrar que era inofensivo. A pesar de la insistencia, la mujer tuvo que bajarse del avión.

En otro video publicado en TikTok, un usuario destacó que la aerolínea no tiene la información clara en su página web sobre los requisitos que debe tener una mascota para viajar. “Vean como no es muy fácil de encontrar en su página la reglamentación para viajar con mascotas. Yo viajando siempre con mis perros ya viví lo que es que no me dejarán subir porque no les parecía que mi transportadora no era lo suficientemente grande para mi perra”, comentó.

@pa_servirleausted ¿Qué opinan? @vivaaerobus baja a pasajera con mascota de apoyo emocional porque al perrito se le cayó el bozal, ya no se lo pudo poner porque el perrito se puso muy nervioso. Vean cómo no es muy fácil de encontrar en su página la reglamentación para viajar con mascotas. Yo viajando siempre con mis perros ya viví lo que es que no me dejarán subir porque no les parecía que mi transportadora fuera lo suficientemente grande para mi perra (habiendo viajado muchas veces con la misma perra y la misma transportadora. #vivaaerobus #vivaaerobusmexico #mascotas #apoyoemocional #fyi #perrostiktok #perros #vuelo ♬ sonido original - Carlos Valadez

Por otra parte, algunos internautas mostraron su indignación con la aerolínea por su falta de empatía. “Tengo entendido que los perritos de apoyo emocional pueden viajar siempre y cuando el dueño presente un papel avalado por su psicólogo y/o psiquiatra”, “O sea, es de apoyo emocional y los sobrecargos dándole en la torre a sus emociones. Gracias”, “Animales que sean de apoyo emocional no llevan bozal, yo tengo mi gatito que es de apoyo emocional y siempre es un tema con Viva aerobús”, son algunos de los comentarios.

Por el momento, Viva Aerobús no se ha pronunciado sobre esta situación.

Las mascotas de apoyo emocional son animales de compañía que se consideran necesarios para la salud mental de sus dueños. Normalmente, se emplean en casos de ansiedad, depresión, autismo, trastorno de pánico, estrés postraumático, entre otros.

En Colombia, para que una mascota sea considerada de apoyo emocional debe contar con un certificado emitido por un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, que compruebe que su dueño realmente lo necesita para su bienestar.

La certificación permite que el animal pueda ingresar a espacios públicos como establecimientos comerciales, universidades, hoteles, supermercados y medios de trasporte, tanto aéreos como terrestres. El documento se expide una vez se evalúe, a través de técnicas avaladas por la comunidad médico-científica, la situación de la persona y los beneficios que el animal traerá para su condición psicológica o emocional.

A diferencia de los animales de asistencia, las mascotas de apoyo emocional no requieren ningún tipo de entrenamiento. Sin embargo, deben cumplir con una serie de características como tener la capacidad de mantenerse en calma ante otras personas, ser capaz de evitar movimientos bruscos y tener todas las vacunas al día.

