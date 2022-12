¿Inseguro? Max, el perro de Jhonny Rivera, subió al escenario durante su concierto

Mientras el cantante hacía su show el perro ladraba. Foto: Instagram

El cantante Jhonny Rivera sorprendió a sus fanáticos con la compañía de alguien inesperado en el escenario su perro Max, de raza samoyedo y no dudó en compartir el momento en redes sociales.

En el vídeo, se puede escuchar como los espectadores se encuentran coreando las canciones del compositor, cuando de repente aparece su mascota sobre la tarima. Luego, con un notable gesto de cariño, Jhonny se acerca a acariciarlo sin dejar de cantarle a su público.

La publicación, que ya cuenta con más de 42.500 me gusta se llenó de comentarios como " que hermoso ese dueto de concierto de Navidad estuvo de lujoo”, “Max se roba show, lo siento don Jhonny”, “tremendo corista el Max”

Sin embargo, algunos usuarios se preguntaron por su conducta ya que el canino suele mirar hacia atrás y ladra continuamente.

De acuerdo con Camilo Arévalo, educador canino y etólogo, el vídeo es muy corto para identificar lo que puede estar pasando con el animal, pero lo que sí se evidencia es un poco de inseguridad. “Cuando te das cuenta que Rivera se le acerca y el perro corre su mirada y pone sus orejas atrás es una señal clara de seguridad”, dijo a La Red Zoocial.

Además, el animal se encuentra en un ambiente al que tal vez no esté acostumbrado, hay mucha gente, luces, ruido excesivo y el estruendo de las bocinas lo que le puede generar estrés.

No obstante, esto no significa que haya un tipo de maltrato, de hecho, algunos perros pueden mostrar señales de inseguridad por ciertas situaciones pero se sienten cómodos al lado del tutor. “Que muestre incomodidad no significa que vaya a atacar, el vínculo es muy fuerte con el tutor y eso no significa que le hará daño”, aclaró.

Finalmente, de acuerdo con Arévalo, la situación a la que se expone Max es un aversivo en la vida de un perro, lo que no significa que sea desagradable para él sino que es algo normal siempre y cuando confié en el humano al estar en esta situación. “La idea es enseñarle a gestionar esos aversivos, lo que habría que mirar es si él le enseñó a su perro a estar en estos lugares, como cuando paseamos con nuestras mascotas en un centro comercial, puede ser un aversivo para ellas y lo mejor es entrenarlas” concluyó.

