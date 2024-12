(Video) Perro perdido sorprende a su familia al regresar a casa y tocar el timbre

La perrita es una mezcla de pastor alemán y husky. Foto: Facebook: Brooke Capo Comer

La familia Comer soñaba con una Navidad llena de alegría y unión. Sin embargo, esos planes se vieron truncados el pasado 15 de diciembre, cuando Athena, su perrita, escapó de su casa. Sin collar ni identificación, Athena salió de su jaula y rápidamente desapareció sin dejar rastro, dejando a su dueña, Brooke Comer, desconsolada y decidida a encontrarla antes de Navidad.

La búsqueda fue incansable. Brooke publicó fotos de Athena en redes sociales, colocó carteles en su vecindario, pidió ayuda a sus vecinos y hasta utilizó un dron para rastrear posibles ubicaciones. Cada día que pasaba sin encontrar a su mascota hacía más difícil imaginar una Navidad completa.

Pero en la madrugada del 24 de diciembre, justo a las 2:30 a.m., Athena regresó a casa por su cuenta luego de nueve días extraviada. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que, emocionada, se posó sobre sus dos patas y arañó la puerta, tocando el timbre con insistencia, como si supiera exactamente cómo llamar a su familia.

Brooke abrió la puerta de inmediato y, al reencontrarse con Athena, catalogó el momento como “un milagro navideño”. La mujer trató de disimular el llanto para que sus hijos no se despertaran y se llevaran la sorpresa en la mañana, pero esto no resultó, ya que tanto la perrita como ella, no podían contener la emoción. “Es realmente increíble saber que ella supo cómo encontrar el camino a casa y que está a salvo”, dijo el hijo de Brooke en una entrevista a First Coast News.

Ese reencuentro convirtió una Navidad incierta en una celebración inolvidable. Para la familia Comer, el regreso de Athena fue más que un simple alivio; fue un recordatorio del amor y la esperanza que hacen de estas fechas algo especial. Afortunadamente, la mascota no sufrió ninguna lesión o accidente mientras estuvo perdida, pero su familia cuenta que nota un cambio de comportamiento que será revisado posteriormente.

