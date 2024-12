El gatito que desafió las adversidades y ahora conquista el mundo con valentía

Des nouvelles de Poufsouff, 3 mois passés, Le petit Poufsouff va beaucoup mieux, il a très bien réagit à son traitement antibiotique de 4 semaines et ses signes neuro se sont grandement améliorés :) Sa pupille dilatée est redevenu normale et sa tête est beaucoup moins penchée. Ses selles sont redevenues normales et il prend du poids tous les jours. Pouffsouff a repris des forces et il déborde d'énergie, son petit caractère de chaton espiègle ressort et il n'a peur de rien, même pas de l'aspirateur. Il fini son sevrage avec les minets de la maison et il adore aller embêter ceux qui ont beaucoup d'énergie. Ce petit a eu de la chance d'avoir été pris à temps car il n'aurait pas survécu dans son état alors qu'il avait à peine 7 semaines de vie et qu'il était le seul survivant de sa portée. --- Rappelez-vous de son histoire : Le petit chaton est le seul survivant d'une portée de 3. Sa maman fait partie d'un groupe de 7 chats qui se tenait devant une maison dans un rang en pleine canicule. Suite au décès de leur propriétaire, tous les chats de la maison auraient ont été mis dehors. Tous ces minets ne savaient pas où aller et ils se tenaient entre eux, ils etaient affamés et seuls dans la chaleur dans le coin de Trois-Rivières. Une personne qui est allée sur place pour son travail a vu les chats regroupés ensemble, elle leur a fourni de l'eau et ils se sont jetés dessus pour boire. Elle est allée au dépanneur prendre des cannes, ils étaient tous affamés et ils ont tout mangé rapidement. Les 7 minets etaient en train de dépérir dans la cour de la maison, ils n'avaient personne. Ils etaient maigres, ils n'arrivaient pas à survivre 🙁 ils étaient tous gentils mais perdus et apeurés. Leur bienfaiteur a décidé de les attraper 1 par 1 pour les sécuriser dans une pièce chez lui. Il est allé louer une cage trappe et il est revenu avec des cannes de pâté, et ils ont tous succombé à la nourriture. Tous les minets ont été sécurisés en attente de trouver un rescue. Un des minets parmi eux était mal en point, le petit Sami, et il a été pris en charge avec nous pour avoir tous les soins. Une des minettes était enceinte et elle est aussi arrivée avec nous pour accoucher, la petite Lilah qui a eu 3 de ses bébés, Narciss, Iris et Dottie. Un des jeunes mâles, Costa est arrivé aussi avec nous et il est le portrait craché de Pouffsouff, il est très probablement son papa. Les autres minets ont été sécurisés dans un sous-sol le temps de trouver de l'aide pour eux, mais hélas tous les refuges étaient et sont encore pleins. Leur bienfaiteur a découvert un matin qu'une des minettes avait accouché dans la nuit et il y avait 2 bébés décédés 🙁 il en restait juste 1. Le bébé a été nourri par sa maman, mais il est resté petit et il a commencé à avoir des petits signes neuros avec sa tête un peu penchée 🙁 Une personne a eu la gentillesse d'aller le chercher bénévolement à Trois-Rivières et le ramener à Montréal. Le petit mâle surnommé ''Pouffsouff'' était très maigre, il pesait moins de 700g et on sentait sa colonne. Pouffsouff avait de petits tremblements neurologiques, il est arrivé chez sa FA qui a dû l'aider à se nourrir car il ne prenait pas beaucoup de poids. Même s'il était fragile et sous développé pour son âge, le petit cherchait à vivre. Mais son état s'est détérioré, en 24h, une de ses pupilles est devenue très dilatée, il avait des selles molles et sa tête était penchée. Pouffsouff était déjà trop petit pour son âge, et sa condition neurologique était inquiétante. Il était le seul bébé survivant de sa portée et il n'avait pas de marge de maneuvre. Direction la clinique 🥺 Pouff a eu des analyses de culture pour son oreille. Le petit avait le syndrome de Horner selon le vétérinaire, il avait une infection de l'oreille interne et possiblement la toxoplasmose. Pouffsouff était déjà trop petit pour son âge 🙁 il pesait à peine 800g, Il a commencé un antibio pour sa condition neuro. Pouffsouff a très bien et très vite réagit a son traitement, pour notre plus grand bonheur et celui de sa FA :) Pouffsouff a repris des forces et il déborde d'énergie, son petit caractère de chaton espiègle ressort et il n'a peur de rien, même pas de l'aspirateur. Il fini son sevrage avec les minets de la maison et il adore aller embêter ceux qui ont beaucoup d'énergie. D'autres nouvelles très vite. --- Prenez connaissance de notre processus et des frais dans la section «À propos» de notre page FB.