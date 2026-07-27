Xenú, el perro antiexplosivos que le salvó la vida a niños de un colegio en Antioquia

Xenú cuenta con 16 meses de entrenamiento y experiencia en operaciones de detección de artefactos explosivos. Foto: Séptima División del Ejército Nacional

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Gracias a la alerta de Xenú, un perro especializado, integrantes del Ejército Nacional pudieron encontrar y destruir un artefacto explosivo improvisado oculto en una zona rural de Ituango, Antioquia, por donde se movilizan a diario estudiantes y habitantes de la comunidad.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Los Galgos, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, adelantaban operaciones militares. Durante la inspección del terreno, Xenú, de 23 meses entrenado para detectar explosivos, identificó la presencia del artefacto.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, se trataba de un explosivo improvisado tipo cantina, con una capacidad aproximada de 10 litros. El dispositivo estaba ubicado en un sendero utilizado con frecuencia por campesinos y por niños que transitan hacia una institución educativa de la zona.

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Con 16 meses de entrenamiento y experiencia en operaciones de detección de artefactos explosivos, Xenú recorrió el área junto con su guía y siguió los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

Durante la inspección, el perro realizó la señal correspondiente al detectar la presencia del explosivo. Su alerta permitió que los uniformados ubicaran el punto exacto en el que se encontraba el dispositivo y que el personal especializado procediera a asegurar el área para llevar a cabo su destrucción controlada.

La capacidad de los binomios caninos para identificar este tipo de elementos resulta fundamental en territorios donde las minas antipersonal y otros explosivos pueden permanecer ocultos durante largos periodos y representar un riesgo para las comunidades.

Según el Ejército Nacional, el explosivo habría sido instalado por integrantes de la Subestructura 18 del grupo armado organizado residual (GAO-r), identificado por la institución como una estructura disidente de las Farc..

El Ejército rechazó la instalación del dispositivo y afirmó que este tipo de acciones pone en riesgo a la población civil y constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

“Seguiremos desarrollando operaciones militares para proteger la vida de los antioqueños, neutralizar las capacidades de los grupos armados organizados y garantizar la seguridad en el departamento”.

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