Piden ayuda para que cinco veterinarios colombianos viajen a atender animales en Venezuela

Perros y gatos rescatados tras el terremoto en Venezuela requieren atención veterinaria por fracturas, traumatismos y otras lesiones. EFE/ Raúl Martínez Foto: EFE - Raúl Martínez

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Mientras Venezuela continúa atendiendo las consecuencias del doble terremoto que sacudió varias regiones del país, la emergencia también afecta a cientos de animales. Perros y gatos han sido rescatados entre los escombros, mientras otros permanecen heridos, separados de sus familias o requieren atención veterinaria urgente por fracturas, traumatismos y otras lesiones provocadas por el desastre.

En medio de esta situación, un grupo de cinco médicos veterinarios colombianos se preparaba para viajar al país vecino con el fin de apoyar las jornadas de atención a los animales afectados. Sin embargo, la misión humanitaria quedó en riesgo luego de que fuera cancelado el vuelo en el que tenían previsto desplazarse.

La situación fue dada a conocer por la Fundación La Manada de Monik, organización de protección animal con sede en Bogotá, que lidera la iniciativa. Según explicaron, durante días el equipo ha reunido insumos médicos, equipos quirúrgicos, férulas, medicamentos y donaciones para atender a perros y gatos lesionados por la emergencia.

Además, los profesionales dejaron listas sus agendas laborales y asumieron el compromiso de viajar de manera voluntaria para apoyar a los animales que necesitan atención.

Los cinco veterinarios ya contaban con la documentación y los permisos requeridos para desarrollar la misión, así como con el respaldo de una clínica veterinaria en Venezuela donde realizarían cirugías y otros procedimientos médicos. No obstante, a última hora recibieron la notificación de que no podrían abordar el vuelo programado.

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“Hoy recibimos una noticia que jamás esperábamos. El vuelo humanitario en el que viajarían cinco de nuestros médicos veterinarios voluntarios ya no pudo hacerse realidad para ellos y en este momento nos encontramos buscando una nueva alternativa para que puedan llegar a esta misión”, señaló la organización en un video difundido a través de sus redes sociales.

La fundación indicó que el equipo está integrado por especialistas en diferentes áreas de la medicina veterinaria, entre ellas ortopedia, neurología, cirugía de tejidos blandos y anestesiología. Su labor consistiría en atender animales con fracturas, traumatismos y otras lesiones ocasionadas por el terremoto, además de apoyar a los profesionales locales que continúan respondiendo a la emergencia.

Ante la cancelación del vuelo, la organización inició una campaña para conseguir una nueva forma de trasladar a los voluntarios hasta Venezuela.

Por esta razón, hizo un llamado a aerolíneas, empresas y ciudadanos para que contribuyan con tiquetes, millas aéreas o cualquier otra alternativa que permita movilizar al equipo médico y evitar que la misión quede suspendida. “Cinco veterinarios significan cientos de animales que podrán recibir atención. No dejemos que esta misión se quede en tierra”, expresó La Manada de Monik.

Según la fundación, gran parte de los insumos médicos fueron adquiridos gracias a donaciones y aportes realizados por voluntarios y colaboradores, quienes reunieron materiales necesarios para efectuar cirugías y otros procedimientos que podrían ser fundamentales para la recuperación de los animales rescatados.

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La organización también explicó que el grupo que viajaría está conformado exclusivamente por personal médico veterinario, ya que el objetivo es brindar atención directa en terreno a los animales afectados por la emergencia.

Quienes puedan contribuir con tiquetes, millas aéreas o cualquier otra ayuda para hacer posible el traslado de los cinco veterinarios voluntarios pueden comunicarse al WhatsApp 315 530 4511 o a través de la cuenta de Instagram @lamanadademonik.

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