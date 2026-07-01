Despiden con emotivo homenaje a Vaguito, perro rescatado que acompañó por años a la Policía

En redes sociales, la Policía Nacional del Perú recordó a Vaguito como un compañero de servicio y un ejemplo de fidelidad. Foto: Policía Nacional del Perú

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Los integrantes de la Policía Nacional de Perú despidieron con honores a uno de sus compañeros más queridos. Se trata de Vaguito, un perrito rescatado que durante años acompañó las labores de patrullaje de la Región Policial La Libertad y que se convirtió en un símbolo de lealtad, compañía y servicio para decenas de uniformados.

La emotiva ceremonia fue compartida a través de un video en las redes sociales de la Región Policial La Libertad y de la Policía Nacional de Perú, donde se observa cómo decenas de policías acompañan el último recorrido del can, cargando su cuerpo mientras le rinden un sentido homenaje.

En las imágenes también se aprecia el momento de su sepultura, adornada con flores, así como una recopilación de fotografías y videos que recuerdan los años en los que Vaguito acompañó a los uniformados durante operativos, patrullajes y diferentes actividades de servicio.

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“Vaguito no fue solo un perro, fue un compañero de servicio, un guardián silencioso y un símbolo de fidelidad para la familia de la Región Policial La Libertad. Su presencia acompañó innumerables jornadas de patrullaje, llevando alegría, esperanza y ese espíritu de entrega que caracteriza a quienes sirven a la comunidad”, escribió la institución en una publicación dedicada al perro.

La institución agregó que el recuerdo de Vaguito permanecerá entre quienes compartieron con él durante años de servicio. “Hoy le rendimos un homenaje con el corazón lleno de gratitud. Porque hay compañeros cuya huella permanece para siempre, incluso cuando ya no caminan a nuestro lado. Hasta siempre, Vaguito. Gracias por cada patrullaje, por tu lealtad incondicional y por enseñarnos que el verdadero servicio también se entrega con el corazón”, señaló la Región Policial La Libertad.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú recordó la historia del can y destacó el vínculo que construyó con los integrantes de la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde de Trujillo. Durante la ceremonia, varios de los uniformados no pudieron contener las lágrimas mientras acompañaban el cortejo fúnebre de su compañero de cuatro patas.

En el video también se escuchan los testimonios de algunos policías que convivieron con Vaguito durante años y que resaltaron su carácter noble y su disposición para acompañarlos en cada jornada.

“Lo he conocido a lo largo del tiempo que estoy acá y, en realidad, ha sido un fiel amigo que nos ha acompañado no solo a la USE, sino también al Escuadrón Verde en tantas operaciones que hemos realizado. Es por eso que hoy tenemos que darle esta cristiana sepultura y llevarlo siempre en nuestro corazón”, expresó uno de los uniformados.

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Aunque Vaguito no pertenecía a una unidad canina especializada, su historia demuestra el profundo vínculo que puede surgir entre los animales rescatados y quienes dedican su vida al servicio de la comunidad.

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