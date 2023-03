Policía rescata a 1500 animales silvestres que iban a ser traficados en Sincelejo

El responsable deberá responder por los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el tráfico de fauna silvestre. Foto: Policía de Sucre

El tráfico de fauna silvestre y animales exóticos en Colombia es una problemática de grandes dimensiones. En promedio, en el país se incautan a diario cerca de 100 animales destinados a ser comercializados ilegalmente.

La Fiscalía trabajó junto a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional para recuperar a 1500 especies silvestres destinadas a ser comercializadas de forma ilegal en el departamento de Sucre.

“Las actividades de investigación criminal han permitido establecer que estos grupos criminales, estaría obteniendo rentas anuales por más de 500 millones de pesos debido al comercio y tráfico de fauna”, comentó el Coronel William Castaño Ramos, Director de Carabineros y Protección Ambiental.

La persona culpable fue capturada mientras realizaba el crimen, por lo que deberá responder por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y el tráfico de fauna silvestre.

. @CarabinerosCol logró la recuperación de cerca de 1.500 especies silvestres que iban a ser traficadas por criminales en Sucre.



Fueron recuperadas 1.200 babillas, 18 pieles de babillas, 250 hicoteas y un mico cara blanca. También fue capturado un ciudadano en flagrancia pic.twitter.com/jRLIV6Jf1C — Mindefensa (@mindefensa) March 23, 2023

Los animales silvestres son aquellas que, a diferencia de especies como perros, gatos o conejos, no sufrieron un proceso de domesticación y no dependen del humano para sobrevivir. “Pueden alimentarse y refugiarse de forma independiente. La palabra silvestre se refiere a que viven en el medio natural”, explica Luz Rodríguez, veterinaria de fauna silvestre y líder de proyectos de biodiversidad de la Universidad CES de Medellín.

La Fiscalía, junto a la Policía del corregimiento de La Guaripa en Sucre, recordó a la comunidad la importancia de estos animales para los ecosistemas y lo esencial que es denunciar cuando tengan el conocimiento sobre el tráfico, cautiverio o maltrato de distintas especies.

El tráfico de fauna es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Comprar o rescatar este tipo de especies significa apoyar una actividad ilegal, agresiva e incluso mortal para ellos. “Los traficantes que cogen estos animales en los bosques atrapan masivamente un montón de ellos, de los cuales, entre 10, sobrevive 1, y ese es el que te venden”, explica la veterinaria de fauna silvestre. Según el Ministerio de Ambiente, entre enero y octubre de 2022, en Colombia fueron incautados 12.404 animales que iban a ser traficados.

La veterinaria en fauna silvestre considera que lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Rodríguez.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de su autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza Rodríguez.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com