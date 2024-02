Por no cumplir la norma: 25 coches tienen prohibido circular en Cartagena

Un coche impulsado por un caballo en Cartagena. Imagen de refrencia. Foto: Agencia EFE

Las autoridades de Cartagena sancionaron cerca de 30 coches turísticos en medio de operativos de control realizados en el Centro Histórico de la ciudad, debido a la falta de vacunas, sobrecarga de pasajeros y hasta un menor de edad conduciendo estos carruajes.

Solo 5 coches fueron sancionados con comparendos, mientras que a 25 de estos se les prohibió circular por no estar al día con los requisitos que establece la norma.

“Muchos de ellos no presentaron las vacunas completas, otros solo mostraron un equino en la revisión y esto no está permitido, debido a que cada carruaje debe presentar dos caballos para garantizar que estos sean relevados día a día, y otros no presentaron la prueba de Anemia Infecciosa Equina -AIE”, explicó Adolfo Pérez, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) a la Blu Radio.

Pérez también comentó: “Estos controles seguirán y se intensificarán mucho más. No vamos a permitir que se abuse y se maltrate a los caballos, su protección y bienestar es prioridad para esta Administración Distrital y así lo haremos valer. Desde el equipo UMATA no bajaremos la guardia en estos operativos”.

Asimismo, la alcaldía de “La Heroica” ha fortalecido operativos para vigilar los coches turísticos y certificar que las prácticas se hagan bajo el bienestar animal. Esto, a través de diferentes entidades, además de la UMATA, como el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), que continuará realizando paradas técnicas en el Centro Histórico para verificar que los coches turísticos cumplan con la ruta autorizada y los documentos requeridos para su funcionamiento.

Desde enero, Cartagena anunció que en la ciudad se iban a empezar a cambiar los coches que eran impulsados con caballos por vehículos autónomos. Así fue como la Asociación Cartagenera de Cocheros dio inició a un plan piloto con un coche eléctrico que fue donado por el comediante Alejandro Riaño y que es uno de los prototipos a evaluar para hacer la sustitución de los coches de tracción animal a mediano plazo.

