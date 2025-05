¿Por qué no debería tener un “minipig” en su casa o apartamento?

Su entorno: los minipigs necesitan de espacio exterior donde puedan realizar comportamientos típicos de su especie como hozar, jugar, dormir, cavar, etc. Son animales bastante aseados, por lo que deben tener áreas definidas para alimentarse, orinar y defecar. Además, tienen un sistema de termorregulación limitado, por lo que no toleran bien los cambios bruscos de temperatura. “Se deben mantener entre los 18 y 23 °C”, recomiendan las expertas, ya que las temperaturas extremas pueden generarles estrés o incluso enfermedades.