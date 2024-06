¿Por qué tumbaron la estatua del torero César Rincón en Duitama? Hay polémica

La estatua de César Rincón, que estaba en la plaza de toros de Duitama, Boyacá, fue realizada por el escultor Argemiro Díaz Moreno en 2003. Foto: José Luis Bohórquez y Getty Images

Ayer, 25 de junio, se dio inicio al plan nacional que espera convertir las plazas de toros en espacios de arte, cultura, deporte y economía popular. Esto, después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley 219 de 2023 Cámara - 298 de 2023 Senado, que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia.

Este anuncio se realizó en Duitama, Boyacá, y contó con la presencia del alcalde del municipio, José Luis Bohórquez; la senadora Esmeralda Hernández, autora del proyecto de ley; y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

Fue así como Duitama se convirtió en la primera cuidad favorecida de la iniciativa “Transformaciones por la vida”, que permitirá que los municipios con plazas de toros puedan contar con infraestructuras de mercados móviles para fortalecer las economías locales e incentivar que los campesinos cultiven y vendan sus productos.

Prosperidad Social invertirá $15.000 millones para transformar estos espacios, para los cuales se realizará una convocatoria a los alcaldes que cuenten con plazas de toros y estén interesados en convertir estas plazas de toros, en las plazas de todos. Este año se espera convertir 15 plazas de toros en mercados campesinos y el año entrante, 20.

Al finalizar el evento, el alcalde Bohórquez anunció que la estatua de César Rincón, que está en inmediaciones de la plaza de toros de Duitama, Boyacá, iba a ser retirada para entrar en mantenimiento y también como un acto simbólico para decirle adiós a la tauromaquia.

“Decidimos remover la estatua homenaje a la tauromaquia y a César Rincón. Decidimos moverla a otro sitio, luego de un mantenimiento. Que la antigua plaza de toros, sea una plaza para todos. Que donde hubo muerte hoy se celebre la vida, con cultura, deporte y mercados campesinos”, dijo el alcalde en X.

Por su parte, Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, indicó que la estatua: “se irá a un espacio que va a permitir la conservación de la memoria histórica de lo que significa la tauromaquia en las plazas de toros. Queremos mandar un mensaje de que aquí son bienvenidos los toreros, bienvenido César Rincón, pero también es bienvenida la ciudadanía, el sector campesino, los artistas. Lo que queremos es que estos espacios nunca más sean de tortura, de dolor y muerte”, dijo en X.

Con el retiro y traslado del monumento al torero César Rincón de la plaza de toros de Duitama damos el primer paso para transformar estos espacios de tortura.



Sin embargo, este hecho generó controversia en redes sociales. Ante esto, Gustavo Bolívar se pronunció y aseguró que, antes de que se tumbara la figura, le había solicitado al mandatario local hacerlo de la manera más respetuosa posible, para así no desconocer el legado de Rincón en el mundo de la tauromaquia. “(Le dije) que tenía que hacerse con mucho respeto porque César Rincón es un colombiano respetable en el país, un ciudadano que, en su momento, había marcado un hito, una historia. Esa fue una época donde no se tenía tanta consciencia sobre el maltrato y sufrimiento del animal. Entonces, el país no iba a entender que una persona que no le ha hecho mal a nadie y que es un buen ciudadano reciba ese trato”, aseguró Bolívar en entrevista con Semana.

Asimismo, Bolívar también manifestó su desacuerdo con la senadora Esmeralda Hernández. “No estuve de acuerdo, de hecho, se lo dije a la senadora Esmeralda Hernández. Esa fue una actividad muy local, muy del alcalde en Duitama. Escogimos esa plaza de toros porque como la ley antitaurina tiene vigencia en tres años, hay alcaldes que, autónomamente, han abolido las corridas. Por eso, quisimos empezar el piloto allá y busca que las plazas de toros se conviertan en zonas de mercado campesino”, contó el funcionario a Semana.

Tras conocerse el retiro de esta estatura, que fue realizada por el escultor Argemiro Díaz Moreno en 2003, el torero colombiano afirmó en conversación con Semana. “Nuestros valores éticos y morales están trastocados y no hay derecho a lo que pasa. Es que no hay más palabras, los calificativos se quedan cortos. Es lamentable. Es una ideología que nos quieren imponer, es el gusto de ellos. Este es un golpe más”.

Se espera que esta estatua, después de su respectivo mantenimiento estructural y estético, sea instalada en los costados de la plaza, para que así haya un espacio de memoria donde “se le pueda explicar la historia a las nuevas generaciones”.

