Propietarios de fundación de animales en Caldas denuncian ataques e intimidaciones

La Fundación Amparo cuida a 222 animales, entre perros, gatos y cerditos. Foto: Fundación Amparo

Los propietarios de la Fundación Amparo, ubicada en la Vereda Nueva primavera, en Villamaría, Caldas, denunciaron a través de sus redes sociales que han sido víctimas de varios atentados en las instalaciones de su albergue.

Leer: ¿Está listo para tener un perro? Claves para una adopción responsable

“Anoche de nuevo recibimos 3 impactos de escopeta a las 10 pm, nos han convertido en presos en nuestro pequeño hogar. Hace un mes mi hijo salió herido porque recibimos 4 impactos de escopeta y afortunadamente anoche reaccionamos diferente y nos refugiamos en el baño casi una hora esperando a la policía, ninguno de los 222 peludos sufrió alguna herida, pero psicológicamente es terrible. Una de las balas impactó la olla donde hacemos en la tarde la sopa para los perritos”, aseguró Juliana Coco, fundadora del refugio, en su cuenta de Instagram.

Leer: Capturan a un hombre que atacó a un perro con un machete en Suaza, Huila

Por otro lado, Juan Andrés Dueñas, hijo de Juliana y representante legal del refugio, aseguró que el pasado 19 de mayo fue atacado con un arma de balines que le causó lesiones en la cara, los hombros, la cabeza y el tórax, por lo que tuvo que ser movilizado al hospital San Marcos de Chinchiná en compañía de uniformados de la policía.

“De un momento a otro, sonó una explosión en la finca durísimo. Yo pensé que se me había estallado una pipa de gas y cuando salgo me recibe otro disparo que me impacta en el abdomen y en los hombros”, relató el joven a Caracol Radio.

Leer: Esto hacen los gatos cuando están solos en casa

De acuerdo con Dueñas, estos actos de agresión comenzaron a ocurrir a inicios de este año cuando le pidieron a un vecino que no hiciera soldaduras ni trabajos pesados en horas de la noche porque no los dejaba dormir. Aunque los propietarios de la Fundación Amparo pusieron la denuncia ante la Fiscalía, aseguran que hasta la fecha la entidad no les ha designado un encargado que investigue el caso, razón por la cual temen por su integridad y la de los animales que albergan.

Leer: ¿Cómo se llama la raza de gatos sin cola?

“La Fiscalía ni siquiera ha empezado la investigación del atentado pasado y la policía de este municipio no cuenta con personal para estar pasando por aquí. No entiendo por qué amar y cuidar a los animales es un delito, no entiendo por qué no permitir que los lastimes te condena a que te quieran matar”, anunció Juliana en la publicación.

Cabe recordar que la Fundación Amparo cuida a 222 animales, entre perros, gatos y cerditos.

Leer: Judicializan a mujer que habría arrojado un líquido caliente a un perro en Caquetá

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com