Protección animal en Semana Santa: estas son las recomendaciones para los dueños de mascotas

Las aglomeraciones pueden generar estrés y riesgos para los animales de compañía. Foto: EFE - Rodrigo Jimenez

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En el marco de la celebración de la Semana Santa, que este año es desde el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los tutores de animales de compañía que planean asistir a lugares de alta afluencia en Bogotá, como el tradicional cerro de Monserrate.

La principal recomendación de la entidad es no llevar mascotas a este tipo de espacios, debido a los riesgos que representan las aglomeraciones para su bienestar. Según el instituto, las multitudes, el ruido, las altas temperaturas y el tiempo de espera pueden generar estrés, ansiedad e incluso afectaciones físicas en perros y gatos.

Además, el IDPYBA advirtió sobre la práctica de dejar animales en guarderías informales ubicadas en el espacio público, una alternativa que algunas personas consideran durante estas fechas. La entidad enfatizó que estos lugares no están autorizados ni cuentan con las condiciones necesarias para garantizar el cuidado adecuado de los animales. Entre los riesgos identificados se encuentran el hacinamiento, el maltrato, la falta de supervisión profesional y la posibilidad de pérdida o intercambio de mascotas.

“Estas guarderías no se encuentran autorizadas, no garantizan condiciones mínimas de bienestar, no hay supervisión ni personal capacitado y existe riesgo de pérdida o intercambio con otro animal”, advirtieron.

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En el caso de Monserrate, uno de los destinos más visitados durante la Semana Mayor, se espera la llegada de cerca de 200.000 personas, quienes accederán al lugar a través del sendero peatonal, el funicular o el teleférico. Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado para no ingresar con animales de compañía, esto como medida preventiva para evitar situaciones que puedan comprometer su integridad.

El sendero peatonal estará habilitado desde el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, en un horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. Sin embargo, las autoridades señalaron que el acceso podría cerrarse antes si se alcanza el aforo máximo permitido. El descenso estará disponible hasta las 4:00 p. m., mientras que el martes 31 de marzo el sendero permanecerá cerrado por labores de mantenimiento.

Entre las recomendaciones generales para los visitantes, se incluye llevar hidratación, usar protector solar y gorra, transitar únicamente por las rutas autorizadas y evitar tomar fotografías o videos durante el recorrido, práctica permitida únicamente en la parte superior.

Asimismo, se recordó que existen restricciones de ingreso para menores de un metro de estatura, personas mayores de 75 años y quienes presenten dificultades de movilidad, a quienes se les sugiere utilizar medios alternativos como el funicular o el teleférico.

Con estas medidas, se busca no solo garantizar la seguridad de los visitantes, sino también proteger el bienestar de los animales de compañía durante una de las temporadas de mayor movilización en la ciudad.

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