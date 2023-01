Hurto de mascotas: 10 recomendaciones para evitar que se roben a su perro o gato

Los ladrones pueden identificar qué comida le gusta a su mascota, para poder atraerla o llamar su atención. Foto: Pixabay

El pasado 12 de enero el actor Rafael Caparroso denunció a través de sus redes sociales que su perrita, Fiorella, fue robada. Este es uno de los múltiples secuestros realizados, presuntamente, por una banda delincuencial en el norte de Barranquilla. A pesar de la acusación en redes sociales, a día de hoy, Caparroso todavía no ha podido encontrar a su mascota.

La inseguridad del país, además del aumento de dueños de perros, gatos, aves, entre otros, ha hecho que los ladrones pongan sus ojos en la presa más indefensa: el animal.

Consejos para evitar que se roben a su mascota

1) Usar collares de identificación, ya sean placas, o cadenas que estén marcadas con el nombre o el teléfono del propietario. “No importa si están en la casa, en cualquier momento el perrito o el gatito pueden irse, por lo que deben estar identificados”, explica Paula Muñoz, médica veterinaria.

2) Entrenar a su mascota desde pequeña. “Buscar el aporte de un adiestrador que les enseñe a obedecer órdenes básicas. Hay muchos perritos que no están educados”, afirma Muñoz.

3) Los animales nerviosos deben estar siempre con correa, y otros deben mantenerse en el hogar. “Si hay animales que le tienen miedo a los sonidos fuertes, como a la pólvora, debe llevarlo bien sujeto y tener horas de salida”, recomienda Muñoz.

Por otro lado, Luz Rodríguez Garay, veterinaria de fauna silvestre y líder de proyectos de biodiversidad de la Universidad CES de Medellín, asevera que, en el caso de los gatos, es necesario mantenerlos en el interior del hogar en la mayor medida posible. “Los gatos son animales que deben estar en la casa. Sacarlos es una acción demasiado complicada, porque pone en riesgo la vida del felino, porque, además de robarlo, puede adquirir enfermedades o, como son cazadores, terminen por afectar la fauna silvestre”, puntualiza.

4) Fortalecer el vínculo entre la mascota y el dueño. “No está mal que los perros sean cariñosos, pero deben saber quién es su vínculo. Porque, entonces, cualquier persona les habla, y el perrito sale y se va. Entonces, yo creo que es importante fortalecer la relación que tiene con los demás, sin que se le olvide quién es su propietario”, comenta Paula Muñoz.

5) No administrar demasiado alimento cuando están en los paseos. “A mí me pasó que le di la galleta a mi perro y otras personas vieron cuál era la comida que le estaba dando, la compraron y se lo llevaron”, afirma la médica veterinaria.

6) La persona que cuide y lleva a la mascota debe estar capacitada para ello. Que la persona que pasee a la mascota sea alguien que lo sepa manejar, que sea en horarios adecuados y que esté identificado. “Los niños corren un riesgo inmenso al pasear al perro, porque, además, le pueden hacer daño a ellos cuando se los roban. Hay perros demasiado fuertes, que no respetan la autoridad, entonces esto puede desencadenar en accidentes con personas mayores”, explica Muñoz.

7) Asegurarse de que su mascota fue robada, y no se perdió o huyó de casa. Rodríguez afirma que es esencial que el animal esté identificado y tenga los elementos necesarios para no perderse. “Algunos tutores piensan que les robaron su mascota y simplemente fue un animal que se escapó o que no iba con collar, ni con plaquita de marcaje”, añade.

8) Utilizar microchip. “Pregúntele a su médico veterinario o clínica veterinaria de confianza cómo se puede implementar el microchip en la mascota. El animal puede perderse y las personas que lo encuentren no pueden devolverlo, porque no tienen cómo”, comenta Rodríguez.

9) Comunicarse con la línea pertinente en casos de extorsión. La Capitán Andrea Aguirre, de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, para casos de extorsión recomienda “comunicarse con la línea 165 del GAULA de la Policía”.

10) Comuníquese con la línea 123 si el caso es urgente. El Instituto de Protección Animal recomienda que las denuncias prioritarias, es decir, aquellas en donde se requiera una atención inmediata, porque la vida del animal corre riesgo, deben realizarse a través de la línea 123.

