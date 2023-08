¿Es malo que mi perro me lama la cara?

Camilo Arévalo, asesor canino y experto en gestión del comportamiento en perros, afirma que uno de los principales motivos por los cuales los perros lamen a sus propietarios es por afecto. Foto: Pixabay

Varios propietarios de animales de compañía pueden dudar si sus mascotas verdaderamente los quieren, o si solo demuestran afecto para recibir comida y refugio. No obstante, los canes tienen signos comunes para demostrar que han desarrollado un vínculo auténtico con sus dueños. Una de las señales para demostrar su simpatía es el lamer a su propietario.

Camilo Arévalo, asesor canino y experto en gestión del comportamiento en perros, afirma que uno de los principales motivos por los cuales los perros lamen a sus propietarios es por afecto. “Ellos le están mostrando a su dueño el agrado y el afecto que sienten por ellos, como ellos no tienen un lenguaje comunicativo, la forma en que comunican sus sentimientos es a través de señales corporales”, explica el experto.

Angélica Ruales, médica veterinaria integrativa y especialista en medicina interna, asegura que esta práctica no es mala para la salud de los propietarios, siempre y cuando el dueño tenga buena salud y su sistema inmunológico no esté comprometido. “La boca de los perros no es completamente estéril, igual que la de las personas. Nosotros tenemos muchas bacterias y los perros más, si no se tiene una buena higiene oral, que nos pueda ayudar a bajar la carga bacteriana”, explica la experta.

Ruales explica que las personas que tienen problemas en la piel de la cara, como el acné, pueden verse perjudicadas por la lamida del perro. “Lo ideal es que permitamos que nos laman, pues son muestras de afecto de los animales. Después, podemos limpiarnos con agua y jabón el rostro”, comenta la veterinaria.

En otras ocasiones, los perros pueden mostrar su inconformismo con una situación cuando lamen a su dueño. No obstante, estos son casos específicos y bastante extraños. “En algunas ocasiones, ellos pueden lamer a sus dueños porque están estresados o incómodos con una situación. También, pueden lamer las heridas de alguien, para poder analizarlas”, explica Arévalo.

La médica Trisha Pasricha le comentó a The Washington Post que las probabilidades de enfermarse por recibir lamidas de perro en el rostro son bastante bajas. No obstante, los perros suelen adoptar comportamientos que pueden afectar a sus propietarios. “Pueden masticar heces en la acera, lamer sus partes íntimas repetidamente y traer bichos muertos a casa. Esa es la misma boca a la que te estarás acercando”, comentó la experta para el medio citado anteriormente.

Las infecciones bacterianas contagiadas por la lamida de un perro han sido descritas en la literatura médica. Entre ellas, se encuentra un patógeno extraño, pero mortal, Capnocytophaga canimorsus, que puede ser especialmente peligroso para las personas mayores y los ancianos. Otros individuos que pueden ser afectados por esto son las personas que consumen bastante alcohol y las que son inmunocomprometidas.

El contagio de esta bacteria suele ser más común después de una mordida, pero también pueden infectarse sin necesidad de esta. Entre las principales recomendaciones para evitar el contagio de una infección, se encuentran el mantener a su perro al día con las vacunas.

