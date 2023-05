Rescatan dos pumas cachorros en zona rural de Calamar, Guaviare

En el país, existen 36 áreas protegidas, con presencia del puma. Foto: Cortesía Policía Nacional

La Policía Nacional y la Dirección de Carabineros lograron recuperar dos pumas cachorros, especie que está disminuyendo debido a la cacería, la deforestación y la reducción de su hábitat. Estas crías fueron trasladadas a San José del Guaviare, vía aérea, por pilotos del área de aviación policial.

Lea: Distrito abre cupos de esterilización para perros y gatos en junio, así puede inscribirse

Posteriormente, los animales fueron recibidos por personal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Guaviare. Los cachorros permanecerán en observación y continuarán allí unos días, mientras cumplen la edad que les permita asegurar posteriormente su supervivencia.

En múltiples colegios se han venido desarrollando campañas pedagógicas, para poder concientizar a las nuevas generaciones sobre el cuidado de los recursos naturales, de la flora y fauna del municipio de Calamar. En este orden de ideas, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ha realizado actividades educativas a través del despliegue de la cartilla pedagógica DREAM, enfocada en el desarrollo educativo rural con enfoque ambiental.

El puma es el segundo felino más grande de Colombia, después del jaguar. En el país, existen 36 áreas protegidas, con presencia del puma. El rescate de los animales se desarrolló gracias al trabajo de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

Lea: “No reflejó incomodidad”: Goyo reacciona a críticas por utilizar a gato para su show

Luz Rodríguez Garay, veterinaria de fauna silvestre, considera que lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Rodríguez.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de su autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Lea también: ¿Qué son los animales silvestres y por qué jamás deberían ser sus mascotas?

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza Rodríguez.

Dos ejemplares de pumas yaguarundí fueron rescatados en el Quindío luego de que varios habitantes alertaran sobre su presencia en una vivienda de Calarcá.

Los animales, de acuerdo con las autoridades, eran tratados como gatos domésticos. Además, la entidad advirtió que la fauna silvestre no debe permanecer en viviendas, sino que debe estar en su hábitat natural.

“Gracias a la información de la comunidad, se tiene conocimiento de que en una residencia o en una casa tienen dos especies yaguarundí. De esa manera, el personal de medio ambiente de nuestra Policía llega, verifica y encuentra estas dos especies”, informó la coronel Alba Patricia Lancheros Silva, comandante de la Policía del Quindío para Noticias Caracol.

Le puede interesar: Gato siamés: características, curiosidades y datos que no sabía de este felino

Los dos pumas, de un mes de nacidos, fueron enviados al centro de atención y valoración de la Corporación Autónoma Regional del Quindío para su recuperación y posterior regreso a su hábitat natural.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com