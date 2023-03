Sacerdote reprendió a personas que sienten un amor desmedido por sus mascotas

El video inició un debate entre usuarios de redes sociales, pues varios de sus seguidores no compartieron su opinión sobre la actitud correcta que se debe adoptar frente a las mascotas. Foto: Instagram: p.jorge_vargas

Jorge Vargas es un teólogo de la ciudad de Montevideo, Uruguay, que se dedica a responder preguntas cotidianas a partir de la visión católica. Por ello, en distintas ocasiones ha generado polémica, debido a los consejos y “regaños” que comparte con sus seguidores.

En esta ocasión, usuarios de redes sociales le preguntaron si estaba mal sentir un amor desmedido por su perro, a lo que el padre contestó con un rotundo sí: “los animales son animales. No humanicemos a los animales. Si tu mascota se muere, puedes llorar y tener un tiempo de luto, porque ellos son compañeros, te alegran y te acompañan. Pero nunca podemos desordenar ese cariño”, comentó Vargas.

El video, que ya cuenta con cerca de 30 mil visitas en TikTok y 4000 me gusta, generó polémica entre varios de sus seguidores. Usuarios que ven sus videos reaccionaron de forma negativa a sus palabras: “Es difícil, padre. Un animal es un ser tan puro, sin envidia, sin rencores, no te condicionan, siempre perdonan, un animalito nunca te va a odiar. Es difícil a veces tratar con los humanos, más no con los animales” y “los animales son únicos y más fieles y sensibles que los humanos”, fueron algunos de los comentarios que se recopilaron en el video.

El creador de contenido afirmó que el principal riesgo que corren las personas que humanizan a los animales es que posteriormente pueden deshumanizar a las personas. “Una amiga alguna vez me dijo que amaba a su perro más que a cualquier persona en el mundo. Un animal no vale más que un ser humano. Quieran mucho a los animales, pero no a costa de la humanidad”, concluyó Vargas.

Según la médica veterinaria Natalia Acosta, la humanización de los animales puede verse representada en varios de sus hábitos, desde su forma de alimentarse hasta cómo las personas los visten. “Se humaniza desde el momento en que uno obliga al animal a hacer cosas que un ser humano hace”, comentó la experta en entrevista con La Red Zoocial.

Según Acosta, esto puede verse representado cuando se les pone ropa, accesorios, u otros elementos que no son propios de ellos. Gracias a esto, la mascota va perdiendo su identidad, porque se le quita la posibilidad de expresarse y hacer cosas propias de un animal. “Uno puede ver que los animales ponen una cara de molestia cuando les ponen cosas, por lo que pueden ponerse muy incómodos”, explica Acosta.

No obstante, varios de los seguidores de Jorge Vargas consideran que tener un gran cariño por los animales no necesariamente significa que se les esté humanizando, pues afirmaron que ellos “dan un amor que nadie dará”.

