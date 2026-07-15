Sandía, la perrita rescatada que aún busca un hogar: sus cachorros también están a la espera

Sandía busca un hogar Foto: Fundación Patrulla criolla

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Sandía no siempre tuvo una vida llena de cariño. Su historia comenzó en una vereda de La Calera, Cundinamarca, donde fue rescatada junto a sus cachorros recién nacidos en condiciones insalubres. Estaba desnutrida, cubierta de suciedad y con su largo pelaje tan enredado que formaba una sola masa de nudos, reflejo del abandono que había sufrido.

Hoy su realidad es muy diferente. Gracias a los cuidados de la Fundación Patrulla Canina, Sandía está lista para encontrar una familia que le brinde el hogar que siempre ha merecido. La organización, que actualmente la tiene bajo su cuidado, señala que tiene aproximadamente un año y medio de edad, pesa 19 kilos y ya está esterilizada, vacunada, desparasitada y protegida contra pulgas.

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Sin embargo, pese a que lleva varios meses publicada en adopción, aún no ha encontrado una familia que decida abrirle las puertas de su hogar. Según la fundación, Sandía es una perra cariñosa, inteligente, tranquila y muy sociable; convive sin problemas con otros perros, gatos y personas, por lo que solo le hace falta una oportunidad para empezar una nueva vida.

Pero ella no es la única que sigue esperando. De toda la camada, la mayoría de los cachorros ya fueron adoptados. Sin embargo, Sandía y dos de sus hijas, ambas de pelaje negro, continúan esperando una oportunidad. Las pequeñas, de pelaje negro, crecieron bajo el cuidado de la fundación y están listas para descubrir el mundo junto a una familia que les brinde amor, protección y una segunda oportunidad.

Para la fundación, el mayor deseo es que esta familia pueda dejar definitivamente atrás el abandono y encontrar un hogar donde reciba el amor y la estabilidad que merece.

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¿Cómo adoptar?

Si desea darle una segunda oportunidad a Sandía o a una de sus cachorras, la Fundación Patrulla Canina cuenta con un formulario de adopción que constituye el primer paso del proceso. Allí, los interesados deben diligenciar información básica como su nombre, edad, ocupación, dirección, barrio de residencia, correo electrónico y número de celular.

La fundación aclara que completar el formulario no garantiza la adopción, ya que cada solicitud es evaluada de acuerdo con las necesidades y el bienestar del animal. Además, señala que el proceso de revisión puede tardar entre cinco y siete días calendario, y únicamente serán contactadas las personas cuya solicitud sea aprobada.

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