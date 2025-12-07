¿Se puede viajar en moto con perros o gatos? Videos se hacen virales

El tema vuelve a ponerse sobre la mesa justo cuando miles de conductores buscan alternativas para movilizar a sus compañeros peludos durante estas celebraciones, priorizando su bienestar y seguridad en carretera. Foto: freepik

De cara al puente festivo del Día de Velitas, muchos colombianos empiezan a planear cómo movilizarse con sus mascotas, especialmente en una época en la que la pólvora suele generar miedo, estrés y desorientación en perros y gatos. Para algunas familias, trasladarlos en carro es la opción más cómoda, sin embargo, para quienes utilizan la moto como principal medio de transporte, surge una duda muy común: ¿es posible llevar a su mascota en moto sin ponerla en riesgo?

La discusión no es nueva y, de hecho, ha vuelto a ganar atención gracias a varios videos virales donde se ven perros y gatos viajando en moto junto a sus dueños. Más allá de la anécdota, el tema cobra relevancia justo en estas fechas, cuando miles de personas buscan alternativas para viajar con sus mascotas y garantizar su bienestar mientras se desplazan.

¿Se puede viajar en moto con perros o gatos?

En Colombia no existe una norma que impida llevar animales de compañía en moto. Sin embargo, que la ley lo permita no significa que todo valga. Para movilizar a un perro o a un gato sobre dos ruedas es necesario cumplir una serie de cuidados que, además de evitar sanciones, reducen riesgos para el conductor, el acompañante y, por supuesto, para la mascota:

El control de la moto es lo primero

Si el animal va a acompañar el recorrido, debe ubicarse de manera que no afecte la maniobrabilidad del conductor. La clave es garantizar que no pueda moverse libremente, saltar o quedar expuesto a una caída durante el trayecto.

Casco especial para mascotas

Aunque pueda sonar extraño para algunos, existen cascos diseñados para perros y gatos. Estos elementos ofrecen una protección adicional ante cualquier incidente, por lo que se convierten en un accesorio recomendable cuando el viaje es inevitable.

Llevar el carné de vacunación

Contar con el registro de vacunas al día es indispensable, sobre todo si el desplazamiento es largo o implica pasar por diferentes municipios. Esto facilita cualquier verificación y asegura que la mascota se encuentra en buenas condiciones sanitarias.

Identificación visible

Collar con placa, microchip o cualquier elemento que permita reconocer a la mascota es fundamental. En caso de extravío, esta simple medida facilita su retorno y reduce el tiempo de angustia para la familia.

Un sistema de transporte adecuado

Las cajas y transportines diseñados para animales son la opción más segura. Deben ser amplios, ventilados y estar correctamente sujetos a la moto, permitiendo que el perro o el gato se mantenga cómodo y estable durante el viaje.

Cuidado con las altas temperaturas

El clima colombiano puede jugar en contra. Por eso, es recomendable evitar los horarios más calientes del día y hacer pausas para hidratar a la mascota. La exposición prolongada al sol o al calor extremo puede causar agotamiento o golpes de calor.

Consejos para transportar a un perro o gato en la moto

Cuando se decide llevar a un perro o a un gato en moto, la preparación es necesaria. No basta con colocarlos en un transportín y salir a la carretera, hay una serie de pasos que ayudan a que el recorrido sea seguro, tranquilo y mucho más cómodo para la mascota.

Acostumbrarlo de manera gradual: el primer viaje nunca debe ser largo. Lo ideal es comenzar con trayectos cortos y tranquilos, que permitan que el animal se familiarice con el sonido del motor, las vibraciones y el movimiento. Verificar que esté cómodo y sereno: antes de iniciar con el recorrido, hay que asegurarse de que el perro o el gato se encuentra relajado y bien ubicado. Si se muestra inquieto, tenso o incómodo dentro del transportín, lo mejor es esperar unos minutos o posponer el viaje. Realizar paradas en recorridos largos: cuando el viaje supera varios kilómetros, es recomendable detenerse cada cierto tiempo. Estas pausas permiten que la mascota estire el cuerpo, beba agua, haga sus necesidades y recupere la calma antes de continuar. Conducir con suavidad: cualquier aceleración brusca o giro repentino puede generar ansiedad o desequilibrio para el animal, así que la prudencia se convierte en una regla obligatoria. Protegerlo del viento: el viento directo puede causar resequedad ocular o incomodidad, tanto en perros como en gatos. Por eso, el transportín o la caja de viaje debe ofrecer una protección adecuada sin comprometer la ventilación. Aprovechar las paradas para revisarlo: en semáforos o momentos de tráfico lento es útil observar rápidamente a la mascota. Verificar que no esté mareada, que respire con normalidad y que el arnés o el transportín no se hayan movido.

