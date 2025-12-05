Qué es ser hogar de paso para perros y gatos en Bogotá y cómo postularse

Las personas interesadas deben enviar solicitud y cumplir con requisitos de espacio y cuidado del animal. | Foto de archivo: Bioparque FUNBRA Foto: FUNBRA

Abrir la puerta de la casa, armar un pequeño “nido” con un par de cobijas o una camita prestada y ofrecer cuidados puede ser suficiente para cambiar la historia de un perro o un gato que ha atravesado abandono, maltrato o alguna condición médica.

Eso, en términos más simples, es ser un hogar de paso: recibir temporalmente a un animal rescatado mientras termina su recuperación física y emocional, antes de irse definitivamente con una familia que lo adopte.

¿Cómo puede postularse como hogar de paso?

El tiempo de acogida de un perro o gato puede ir desde 15 días hasta tres meses. Eso depende del caso de cada animal.

Durante ese tiempo, las personas que participan cuentan con el acompañamiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que se encarga de todo lo relacionado con la salud del perro o gato: alimentación, vacunación, desparasitación, medicamentos y controles veterinarios. Además, si el peludo lo requiere, puede recibir orientación de especialistas en comportamiento.

Recuerde que para esto debe ser mayor de edad y contar con un trabajo estable.

El proceso es sencillo. Le contamos:

Si está interesado, puede enviar la solicitud al correo hogaresdepaso@animalesbog.gov.co Luego, recibirá la información y los formatos que deben diligenciarse. Debe enviar los papeles que le fueron requeridos, incluida copia del documento de identidad. Le solicitarán fotos y videos del hogar (o una videollamada), para evaluar, sobre todo, el espacio en donde el animal estaría.

Después de ello, podrá conocer a los animales disponibles para decidir a cuál puede recibir según su espacio y condiciones. Es importante saber que, antes de aprobar cada caso, el Instituto revisa varios aspectos. Entre ellos:

El tamaño de la vivienda

Zonas disponibles para que esté el animal

Si hay presencia de otras mascotas en el hogar

Evaluar la responsabilidad de la persona que se hará cargo

El último es, simplemente, coordinar la fecha para conocer al peludo y hacer la entrega oficial.

Más cosas que debe tener en cuenta

Mientras el animal esté en su casa, el equipo del programa realiza seguimiento periódico para garantizar que todo marche bien. Si en algún momento no es posible continuar siendo el hogar de paso, se debe informar con al menos 10 días de anticipación para que el animal sea reubicado.

Por otra parte, y como suele pasar cuando hay cuidados diarios, puede surgir un cariño por el perro o el gato recibido. Por ende, también existe la posibilidad de iniciar el proceso formal de adopción, siempre que el animal y el posible adoptante ya estén listos para ello. Esto se consulta y se valida con el Instituto.

Ser hogar de paso es, al final, prestar un espacio y un poco de tiempo para que un perro o un gato vuelva a sentirse en casa mientras espera encontrar su familia definitiva… o incluso convertirse en ella.

Para información adicional, puede consultar la página oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal .

