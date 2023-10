Sin mascotas: ¿qué hay tras las quejas por los vuelos humanitarios desde Israel?

Estas son las indicaciones que le brindaron a Roberto Rivera para el vuelo humanitario. Foto: Cortesía

Este viernes, 13 de octubre, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana aterrizó en Bogotá con 110 colombianos que estaban en Israel, cuando el fin de semana se desató la guerra entre ese país y el grupo islamista palestino Hamás. Las acciones armadas ya dejan más de 3.000 muertos, incluidos los colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías.

Roberto Rivera, una de las personas que llegaron en el vuelo de este viernes, le contó a El Espectador el proceso que vivió para salir de Israel, las condiciones que debían cumplir para abordar el avión y como se salvó de morir, pues, por una casualidad de la vida, no asistió al festival de música Tribe of Nova.

A Roberto lo habían invitado al Tribe of Nova, pero él no pudo ir. “En ningún momento a mí se me ocurrió ir a la fiesta. Yo sí había visto el festival en redes y me pareció chévere, pero no me nació ir. Hoy doy gracias a Dios porque esa fue una decisión acertada”, afirma el hombre de 42 años.

El colombiano tiene grabado en su memoria el sonido de las explosiones y las imágenes del Domo de Hierro que protegían a Tel Aviv, ciudad en la que se encontraba de vacaciones desde el 23 de septiembre. “Yo estaba durmiendo y me despertaron las explosiones. Eran muchas. Así que bajamos al búnker del hotel, estuvimos una hora, cesaron las explosiones, y pensamos que todo estaba bien. Luego escuchamos las noticias de lo que estaba pasando realmente”, dice.

Después de ese día, todo fue caos. El pánico se adueñó de la ciudad y no se veía ni una sola persona en las calles, todos estaban escondidos y buscando refugio. “Las aerolíneas cancelaron las operaciones. Tú llamabas y no respondía nadie. Estábamos incomunicados”.

Roberto se comunicó con la Cancillería e hizo todo el proceso para acceder a uno de los vuelos humanitarios que estaba preparando el Gobierno Nacional para los colombianos que están estancados en Israel y en los territorios palestinos. Cuando su cupo fue confirmado, le brindaron una serie de indicaciones de viaje que debía seguir:

Portar su pasaporte colombiano vigente.

No se permite el ingreso de mascotas.

Dada las características del vuelo, el pasajero debe presentarse sin acompañantes. No se permitirá el ingreso a personas que no se encuentren en la lista confirmada de pasajeros.

Tiene permitido llevar consigo una maleta de máximo 20 kilogramos y una bolsa de mano. El equipaje que no cumpla con esta indicación no podrá embarcarse, debido a la reglamentación de la aeronáutica.

Puede llevar un snack ligero para el viaje si lo desea.

El segundo punto fue uno de los más polémicos y criticados por las personas en redes sociales. “¿Cómo que no van a traer a sus mascotas? No hay excusa válida, metan unos guacales y vamos”, “¿Sin mascotas? No por Dios, ellos son familia”, “¿Y por qué las mascotas no? Es como si le dicen a unos padres que NO se permiten bebés”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en X, antes Twitter.

Ante esto, Roberto asegura que en efecto esta sí era una de las recomendaciones, pero no escuchó a nadie hacer reclamos. “Una de las recomendaciones era no llevar mascotas, no se permitía el ingreso de mascotas. No escuché a nadie que tuviera mascotas o que hubiese llevado a su mascota allá. La mayoría de las personas, por no decir todas, eran personas que estaban en peregrinación en Israel, algunas eran del grupo del padre Chucho. Otros, al igual que yo, estábamos de turismo”, afirma.

Sin embargo, desconoce si alguno de los pasajeros tuvo que pasar por ese duro momento y dejar a su mascota en Israel. “Honestamente, no escuché a nadie que se hubiera quejado por ese tema en el avión. No sé si alguien lo hizo. Pero lo que sí sé es que sería muy duro tener a tu mascota y que la tengas que dejar en otro país. Es algo horroroso”, finaliza por decir el colombiano.

El Espectador consultó a la Cancillería por este asunto, que ha recibido tantas quejas en redes sociales, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta. Por el momento, lo único certero es que un segundo vuelo humanitario para repatriación de colombianos está programado para las primeras horas de la mañana del sábado 14 de octubre.

Según el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, estos son los requisitos que debe cumplir una persona para el ingreso y salida de su mascota del país. Antes de viajar con su animal de compañía, es importante consultar con la embajada o consulado los requisitos sanitarios exigidos por el país destino.

🐱 Gatos.

Para el ingreso al país de felinos domésticos, estos deberán estar acompañados de un certificado veterinario internacional en el que conste que el animal no presentó ningún signo clínico de rabia durante las 48 horas anteriores al embarque, y de los certificados de vacunación vigentes (máximo 60 días calendario) para las siguientes enfermedades: Rabia –virus inactivado (cuando procedan de países donde exista la enfermedad) y Panleucopenia Felina.

No se permite el ingreso de felinos domésticos de países con registro de casos nativos de Encefalopatía Espongiforme Bovina (enfermedad de la vaca loca) y Felina.

🐶 Perros.

Los caninos domésticos, por su parte, deberán estar acompañados de un certificado veterinario internacional en el que conste que el animal no presentó ningún signo clínico de rabia durante las 48 horas anteriores al embarque, y de los certificados de vacunación vigentes (máximo 60 días calendario) para las siguientes enfermedades: Rabia –virus inactivado (cuando procedan de países donde exista la enfermedad), Moquillo, Hepatitis, Leptospirosis y Parvovirosis.

La Fuerza Aérea de Chile (Fach) compartió en redes sociales una buena noticia: tres perros pudieron salir de Israel junto a sus familias en un vuelo humanitario.

“Junto a las familias chilenas trasladadas desde Tel Alviv, en Israel, se han sumado tres mascotas que con sus familias fueron transportadas por la FACH”, se lee en un trino.

Este hecho fue aplaudido por varios usuarios, quienes reconocieron la importancia de estos animales para algunas personas en la actualidad.

¡No podíamos olvidarlos! 🐶

Junto a las familias chilenas trasladadas desde #TelAlviv #Israel, se han sumado tres mascotas 🐾 que con sus familias fueron transportadas por la #FACH. pic.twitter.com/H1B7qT4D3h — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) October 12, 2023

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com