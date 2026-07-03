¿Tiene perro o gato? Bogotá habilita más de 10.000 esterilizaciones gratuitas durante julio

Las jornadas de esterilización gratuita buscan prevenir la sobrepoblación de perros y gatos y promover la tenencia responsable en Bogotá. Foto: Alcaldía local de Kennedy

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Con el propósito de prevenir la sobrepoblación de animales de compañía y promover la tenencia responsable, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la apertura de 10.500 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante julio de 2026 en diferentes localidades de Bogotá.

La estrategia hace parte del programa “Corta a Tiempo” y busca beneficiar principalmente a animales de compañía que pertenecen a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a perros y gatos en condición de calle.

Según informó el IDPYBA, las jornadas se realizarán tanto en unidades móviles que recorrerán distintos sectores de la ciudad como en los dos puntos fijos donde la entidad presta este servicio de manera permanente.

Durante julio, las unidades móviles estarán presentes en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usme, San Cristóbal, Fontibón, Engativá, Puente Aranda, Usaquén, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Teusaquillo, Bosa, Tunjuelito y La Candelaria, con el fin de acercar este servicio gratuito a más familias.

Además, continuarán funcionando los puntos fijos ubicados en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en la localidad de Engativá, y en la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.

De acuerdo con la entidad, cada jornada contará con hasta 100 cupos por unidad móvil o punto fijo, lo que permitirá realizar cerca de 600 esterilizaciones diarias. La atención iniciará a partir de las 9:00 de la mañana.

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¿Cómo acceder a una esterilización gratuita?

El IDPYBA explicó que las jornadas se desarrollarán bajo tres modalidades: algunas funcionarán mediante agendamiento previo a través del aplicativo web de la entidad, otras por convocatoria local y algunas combinarán ambos mecanismos.

Por ello, la recomendación es consultar previamente el cronograma para verificar la modalidad habilitada en cada localidad y, cuando corresponda, solicitar el turno mediante los canales oficiales del Instituto.

La entidad recordó que el servicio es completamente gratuito y que no requiere intermediarios ni pagos de ningún tipo.

¿Dónde serán las jornadas?

El cronograma contempla actividades durante todo el mes de julio en diferentes barrios de Bogotá. Entre las localidades incluidas se encuentran Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Usme, San Cristóbal, Fontibón, Engativá, Teusaquillo, Tunjuelito, Antonio Nariño, Puente Aranda, Barrios Unidos, Usaquén y La Candelaria.

Las fechas, direcciones y modalidad de atención para cada jornada pueden consultarse a través de los canales oficiales del IDPYBA.

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Una estrategia para reducir el abandono

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, las esterilizaciones hacen parte de una estrategia integral que busca controlar la sobrepoblación de perros y gatos, disminuir el abandono y contribuir al bienestar de los animales de compañía en Bogotá.

La entidad recordó que la esterilización no solo ayuda a prevenir camadas no deseadas, sino que también puede reducir el riesgo de algunas enfermedades y mejorar la calidad de vida de los animales.

El IDPYBA invitó a la ciudadanía a consultar el cronograma oficial y realizar el proceso de inscripción únicamente a través de sus canales autorizados, con el fin de acceder a uno de los 10.500 cupos habilitados para este mes.

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