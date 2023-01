Tras episodio de estrés, caballo dañó el carro de un turista en Salento, Quindío

Algunas versiones señalan que todo se originó porque un perro intentó morder al equino y por eso se asustó. Foto: Captura de pantalla

Durante los primeros días del año, varios municipios reciben a miles de turistas que se sienten maravillados con lo que ofrece el país. El eje cafetero, es uno de los destinos favoritos por quienes buscan aventura y paisajes increíbles.

Sin embargo, esta afluencia de personas, puede generar una sobrecarga turística en los animales que son utilizados para cabalgatas o cualquier otro tipo de atracción donde se encuentren involucrados.

Justamente esto fue lo que sucedió en el Valle del Cocora el pasado 2 de enero, donde un equino se vio involucrado en un accidente tras huir del inicio de una cabalgata.

Sucedió ayer en Salento-Quíndio, por fortuna el caballo no sufrió lesiones y no hubo heridos, pero esto demuestra que en el Quíndio se necesitan programas de turismo sostenible y amigables. Aquí piensan en llenar el pueblo, los restaurantes, subir a caballo, dejar basuras e irse pic.twitter.com/o5W2FlfR34 — ✝️ Angie  (@AngelMoreno04) January 4, 2023

De acuerdo con varios vídeos difundidos a través de las redes sociales, al parecer, este animal era utilizado para dar largos paseos a lo largo del valle y tras asustarse por la presencia de un perro, destruyó la parte delantera de uno de los vehículos que se encontraba estacionado en el lugar.

Además, se observa como un hombre intenta controlar al equino, pero, no logra hacerlo debido a la fuerza con la que cuenta el animal. Al otro costado se observa a otro hombre, quien, al parecer es el dueño del vehículo y le pide a la persona encargada del caballo que no se preocupe por los daños ocasionados al automotor.

Al respecto, Beatriz Díaz Salazar, alcaldesa del municipio, reconoció que este tipo de hechos pueden presentarse por la aglomeración que se genera en esta temporada, aunque sostuvo que realizan la regulación respectiva.

“Yo no les voy a tapar el sol con un dedo, uno no quiere que a nadie le pase nada malo, el animalito se asustó y generó la situación. Son cosas que hay que regular siempre se ha procurado hacer, uno no puede vivir con rejo en la mano donde todos tenemos responsabilidades”, aseguró a Caracol Radio.

Esta no es la primera ocasión en la que varios ciudadanos denuncian el uso de caballos como atractivo turístico donde se les hace recorrer varias horas sin el tiempo de descanso que estos animales necesitan.

