Veterinarios piden no regalar perros y gatos en Navidad, estas son las razones

Los animales no son juguetes, son seres que sienten y merecen respeto. Foto: Pixabay

En esta época del año, varias personas piden como regalo de Navidad un adorable y pequeño animal de compañía. La primera semana todo es amor y felicidad, sin embargo, con el pasar de los días, se empiezan a dar cuenta de que un animal no es un juguete, sino una responsabilidad para toda la vida. Y en muchos casos, lamentablemente, no pueden con esa obligación y deciden abandonar a la mascota.

Para evitar que se siga repitiendo esta escena, la Organización Colegial Veterinaria (OCV), que agrupa a más de 36.000 veterinarios españoles, desaconseja regalar un animal de compañía si la persona que lo va a recibir no conoce todas las atenciones, cuidados y responsabilidades que esto implica.

“El abandono de animales domésticos sigue siendo, un año más, uno de los principales problemas de bienestar y calidad de vida de los animales en España”, indica la OCV en un comunicado.

Según datos de la Fundación Affinity, en 2022, se abandonaron a más de 288.000 perros y gatos en España. Muchos de los abandonos que se producen durante los primeros meses del año corresponden a regalos navideños, por lo que la OCV hace un llamado de atención y pide, nuevamente, que las personas lo piensen dos veces antes de regalar un animal de compañía.

Al llamado de la OCV también se sumó el Colegio de Veterinarios de Madrid, que hizo énfasis en que está bien regalar una mascota siempre y cuando se haya hablado y llegado a un consenso con la persona y esta reconozca que está en la capacidad de cuidar a otro ser, que al igual que ella, merece vivir una vida digna y libre de maltratos. “El problema no está en regalar, sino en regalar sin haberlo meditado correctamente. Si los padres están de acuerdo en que es una buena opción introducir una mascota en la familia y queremos aprovechar los días de Reyes o Papa Noel, no hay ningún problema por utilizar esas fechas”, explicó Manuel Lázaro, vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid, a Europa Press.

Para luchar contra el fenómeno del abandono animal, la OCV hace énfasis en que adoptar una mascota es una responsabilidad para toda la vida y que, como todo ser vivo, merece respeto. Por eso se deben seguir una serie de indicaciones para tener una buena tenencia responsable, tales como:

1. Identificación.

Esta es una de las mayores responsabilidades de un tenedor hacia su animal de compañía. “No olvidemos que un animal sin identificar no existe, lo que le hace vulnerable a cualquier tipo de irresponsabilidad por parte de sus tutores”, dice la OCV.

2. Un trato digno.

Además de la identificación, es imprescindible para el buen cuidado de un animal proporcionarle alimento, hogar y buen trato. “Es necesario asegurarse de que tiene los cuidados veterinarios que precise para su bienestar; educarlo correctamente para que no cause daños a otros animales o personas, y no someterlo a ningún tipo de sufrimiento a lo largo de su vida”, agrega la OCV.

3. Economía.

“Debemos ser conscientes de que no todos los animales precisan los mismos cuidados, ni tampoco suponen los mismos costes económicos o una dedicación similar por parte del propietario”, indica la OCV.

Por eso, es primordial que realice un presupuesto, contemplando gastos fijos e imprevistos relacionados con la vida de su peludo.

4. Consultar antes de adoptar.

Es recomendable consultar con un veterinario cualquier duda antes de adquirir un animal de compañía, puesto que se deberán cubrir las necesidades propias de cada especie.

5. Compromiso para toda la vida.

Debe entender que adoptar es un compromiso a largo plazo que cambia su vida. “Tener un animal de compañía debe ser una decisión meditada en la que se acepte el compromiso que conlleva”, finaliza por decir la OCV.

