Viajar con mascotas en Avianca: requisitos, precios y registro

Llegó diciembre, uno de los meses más apetecidos por los colombianos para viajar. En esta época, muchas personas salen a vacaciones y están en busca de un destino para descansar, claro está, al lado de sus seres queridos que, en muchas ocasiones, incluyen a sus mejores amigos de cuatro patas.

Por esta razón, y con el ánimo de resolver todas sus dudas, le contamos cuáles son los requisitos, precios y registro que necesita para viajar con su animal de compañía por Avianca. Pero, antes de eso, es importante que lea: ¿Qué se necesita para viajar con su mascota fuera de Colombia? Aquí los requisitos

La respuesta es sí. Usted podrá volar con su mascota siempre y cuando cumpla con los requisitos de transporte. Tenga presente que Avianca transporta tres clases de animales de compañía.

Mascota: se aceptan perros y gatos mayores de 4 meses de edad.

Perros de soporte emocional: debe presentar un certificado médico emitido por un profesional de la salud mental que demuestre su condición para volar con su mascota.

Perros de servicio: entrenados para trabajar o realizar tareas en beneficio de una persona calificada con una discapacidad. Estos cuentan con adiestramiento en centros especializados y certificados.

La aerolínea solo transporta perros, gatos y gallos, y este servicio se debe solicitar con, mínimo, 48 horas antes de la salida de su vuelo. Además de los documentos requeridos para viajar con su mascota, también deberá presentar el formulario para transporte de mascotas en bodega y cabina. Descárguelo en este enlace y preséntelo impreso en el aeropuerto o solicítelo a los agentes de servicio en el counter.

Lo primero que dice la aerolínea en su página web es que no podrán ser ubicadas dos mascotas en la misma fila, a menos que pertenezcan al mismo grupo familiar. Esto se hace con el objetivo de garantizar la comodidad y seguridad de los pasajeros.

“Puede viajar con un máximo de dos (2) mascotas, siempre y cuando cumplan con las condiciones y requisitos establecidos. Una mascota deberá ir con usted en cabina (si el peso total entre su mascota y su contenedor no supera los 10 kg) y la otra mascota deberá viajar en bodega”, explica Avianca.

Si se determina que las condiciones de higiene o de salud del perro ponen en riesgo la salud o seguridad del vuelo, tripulación o pasajeros, se podrá denegar el abordaje del cliente con el perro de soporte emocional o de servicio que lo acompaña. “El reembolso del valor de su tiquete no aplica si su mascota no cuenta con la documentación sanitaria y veterinaria exigida o presenta un comportamiento agresivo”, indica la aerolínea.

Otras consideraciones para tener en cuenta son: “su mascota o perro de soporte emocional no podrá volar con usted en cabina si viaja en Clase ejecutiva en nuestros aviones 787 y 330. Para aviones con bodega ventilada (familia A32S) se podrán llevar máximo 15 mascotas, y cada una no debe superar los 50 kg de peso. En aviones con bodega no ventilada no es posible transportar mascotas”. ¿Tiene más dudas? Puede resolverlas ingresando al siguiente enlace.

Debe presentar una fotocopia de su carné de vacunación, su certificado de inspección sanitaria, expedido por un médico veterinario, donde indique el número de matrícula profesional (el tiempo de vigencia de este documento depende del país). También debe llevar el formulario para el transporte de mascotas en bodega y cabina completado e impreso.

Es posible que deba cumplir con otras condiciones si la regulación de su destino lo requiere (aquí puede consultar las condiciones de viaje para Colombia, Perú, Estados Unidos, Europa).

A continuación le contamos cuáles son los requisitos para viajar con Avianca si su mascota tiene un peso de hasta 10 kilogramos.

En cabina podrán volar perros y gatos cuyo peso no sea mayor de 10 kg, incluyendo el peso de su contenedor.

Para garantizar el transporte de su mascota, debe cumplir con todos los requisitos y documentos exigidos.

Podrá volar solo con una (1) mascota en cabina, la cual debe ir únicamente en contenedores (guacales) flexibles, que puedan ser acomodados debajo del asiento frente a usted en el avión.

La altura máxima de su mascota deben ser 20 cm.

El contenedor debe medir: 55x35x25 cm (largo, ancho y alto), y su mascota deberá permanecer en el interior del contenedor durante el vuelo, en todo momento. Consulte aquí las características que debe tener el contenedor.

El transporte de su mascota está sujeto a disponibilidad de cupo.

Avianca no transporta perros o gatos que sean menores de 4 meses de nacimiento, esto debido al periodo mínimo de espera después de aplicar la vacuna de la rabia.

Reserve este servicio con más de 48 horas antes de la salida del vuelo, por medio del Contact center, puntos de venta o agencias de viaje.

Aquí puede consultar los cargos de este servicio.

A continuación le contamos cuáles son los requisitos para viajar con Avianca si su mascota tiene un peso de máximo 50 kilogramos.

En la bodega del avión pueden volar perros, gatos y gallos, cumpliendo con la documentación y reglamentación necesarias.

El peso máximo establecido para transportar mascotas en bodega son 50 kg, sin incluir el peso del contenedor.

Para garantizar el transporte de su mascota, debe cumplir con todos los requisitos y documentos exigidos.

Su mascota podrá volar únicamente en contenedores (guacales) de materiales rígidos como fibra de vidrio, metal o plástico y debe ser suministrado por usted, este servicio no lo presta la aerolínea. Consulte aquí las características que debe tener el contenedor.

El transporte de su mascota está sujeto a disponibilidad de cupo.

Avianca no transporta perros o gatos que sean menores de 4 meses de nacimiento, esto debido al periodo mínimo de espera después de aplicar la vacuna de la rabia.

Reserve este servicio con más de 48 horas antes de la salida del vuelo, por medio del Contact center, puntos de venta o agencias de viaje.

Consulte aquí los cargos de este servicio.

De acuerdo con Avianca, si usted va a volar con un perro de soporte emocional o un perro de servicio, deberá cumplir con unos requisitos adicionales que puede consultar en el siguiente enlace. Recuerde que esta política cambió a partir del 1 de febrero de 2023.

El cargo por volar con su mascota depende de su origen y destino, y de si volará en cabina o bodega.

Estas son algunas excepciones que indica Avianca en su página web:

No está permitido el transporte de animales vivos hacia las Islas Galápagos.

Debido a las restricciones de Animal Reception Centre, este servicio no está disponible para vuelos a Reino Unido.

Este servicio no está disponible para vuelos hacia Aruba y Curazao. La única excepción es en caso de mudanza definitiva a la isla de Curazao con la autorización correspondiente de la autoridad.

