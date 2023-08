Video: mujer ayuda a oso atrapado en un contenedor de plástico

La mujer asegura que el cachorro debía tener aproximadamente 8 meses (imagen de referencia). Foto: Unsplash

La historia ocurrió el pasado domingo 27 de agosto, cuando Sarah Lindgren, administradora del parque de Pensilvania, se dirigía a la casa de un amigo, para poder recoger a su perro. No obstante, la mujer encontró a un pequeño oso al lado de la carretera con un contenedor de plástico pegado a la cabeza.

“En un inicio, pensé que estaba muerto”, aseguró Lindgren para CNN. La mujer decidió acercarse lentamente, mientras el animal la observaba. Ella decidió agarrar el contenedor de plástico y animó al oso para que pudiera salir de su trampa. Después de 10 segundos luchando con el envase, el cachorro estaba libre.

“Dudo bastante que él pudiera haber sobrevivido otro día sin ninguna intervención. Estaba bastante débil y deshidratado”, afirmó la mujer para CNN. “No solo esto, sino que se encontraba justo a lo largo de un camión pavimentado, con una pendiente empinada que conducía a un arroyo. Yo creo que se habría ahogado en la corriente, o pudo haber sido golpeado por un coche, o simplemente pudo morir por deshidratación en un día”, comentó Lindgren.

La mujer asegura que el cachorro debía tener aproximadamente 8 meses. Después de su rescate, el animal escaló hasta un árbol para recuperarse. La administradora del parque comenzó a mirar a los alrededores, para buscar por la madre del animal. No obstante, ella no se encontraba cerca. Afortunadamente, el oso es lo suficientemente mayor para sobrevivir por sí mismo si su madre no regresa.

La mujer recalcó la importancia de contactar a las autoridades estatales durante emergencias relacionadas con la vida salvaje.

Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), entidad responsable de la gestión y protección de los recursos ambientales en la región, rescataron el pasado sábado, 5 de agosto, a un oso perezoso que colgaba de los cables de electricidad en el sector de la iglesia del Café, al norte de Armenia.

De acuerdo con la entidad, habitantes de un conjunto residencial se dieron cuenta de la presencia del oso, por lo que llamaron inmediatamente a las autoridades. Miembros de la unidad de reacción inmediata ambiental atendieron el caso. La especie fue llevada a las instalaciones de la CRQ con el fin de determinar su estado de salud.

“Los profesionales del área de Fauna Silvestre darán atención a este perezoso para garantizar su estado de salud y así realizar los debidos protocolos para ser regresado a su hábitat”, informó la autoridad ambiental en sus redes sociales.

