Ya puede agendar turno para esterilizar gratis a su perro o gato en Bogotá

Imagen de referencia. Se recuerda que cada ciudadano puede solicitar hasta dos turnos por mes con el mismo documento. Foto: IDPYBA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en conjunto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, anunció la apertura de más de 600 turnos gratuitos para la esterilización de perros y gatos.

Las jornadas, que se desarrollarán hasta el 29 de octubre en el punto fijo de la localidad de Teusaquillo, buscan promover la tenencia responsable de animales de compañía y contribuir al control poblacional en la capital.

Para acceder a este servicio, las personas interesadas deben ingresar al portal oficial del IDPYBA (https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos) y reservar su cita. El proceso es completamente gratuito, no requiere intermediarios y está disponible tanto para machos como para hembras.

Durante el agendamiento, el sistema solicita información básica como tipo y número de documento, localidad de residencia y especie del animal. Además, se recuerda que cada ciudadano puede solicitar hasta dos turnos por mes con el mismo documento, con el fin de garantizar una asignación equitativa de los cupos disponibles.

El IDPYBA reiteró que todas las jornadas de esterilización ofrecidas por el Distrito son servicios públicos sin costo, orientados al fortalecimiento del bienestar animal y a la reducción de casos de abandono.

Según la entidad, en los últimos meses se han esterilizado más de 5.000 animales en distintas localidades de Bogotá, como parte de un programa que busca consolidar una convivencia responsable y respetuosa entre la ciudadanía y sus mascotas.

Finalmente, la Alcaldía invita a los bogotanos a participar activamente en estas jornadas y a difundir únicamente la información oficial, con el propósito de evitar desinformación o posibles cobros indebidos por parte de terceros.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱