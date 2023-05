Zarigüeyas murieron tras ser rociadas con un químico en Antioquia

La zarigüeya más grande falleció este 16 de mayo, tras sufrir un paro respiratorio. Foto: Archivo Particular

Este 15 de mayo, ciudadanos denunciaron un nuevo caso de maltrato animal en el sector Campo Alegre del municipio El Carmen de Viboral, en Antioquia. Al parecer, unos sujetos, de los cuales se desconoce su identidad, rociaron un herbicida a una zarigüeya y sus crías.

Ante el llamado de los habitantes, el cuerpo de bomberos del municipio trasladó a los animales hasta un punto de atención de la Corporación Autónoma Regional De Las Cuencas De Los Ríos Negro y Nare (Cornare). De acuerdo con el reporte de la entidad prestadora del servicio, dos de las crías llegaron muertas. Las otras tres fueron atendidas, pero tenían un alto nivel de envenenamiento, por lo que terminaron muriendo, según reporta el periódico El Colombiano.

Por su parte, la madre, que se encontraba en un estado crítico, falleció en la mañana de este martes de un paro respiratorio. “Los dos bebés llegaron muertos y la zarigüeya está hipotérmica, decaída, con veneno en todo el cuerpo. Se presume que les echaron mata maleza”, comentó la entidad el día de ayer. Además, se reportó que el animal tenía quemaduras en los ojos y una herida en una extremidad, que al parecer fue propiciada por un elemento corto punzante.

La comunidad solicita a las autoridades adelantar la investigación, para identificar al responsable de este caso.

Ataques contra Zarigüeyas en Antioquia

La semana pasada se conoció otro caso de maltrato animal contra un animal de esta misma especie. De acuerdo con el medio ya mencionado, en el barrio Calatrava, en Itagüí, habitantes encontraron una Zarigüeya muerta.

Según los testimonios, un hombre habría golpeado al animal; sin embargo, un ciudadano comentó que aunque varias personas presenciaron lo sucedido, no realizaron la denuncia a las autoridades pertinentes. No obstante, se conoció que un habitante intentó comunicarse con la policía, pero no hubo respuesta.

La Alcaldía de Itagüí comunicó que uno de los vecinos encontró al animal muerto y lo enterró. Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente aseguró que no hubo ninguna denuncia formal sobre el hecho, ni se conocen pruebas de que la zarigüeya murió en condiciones violentas, por tanto, no se puede iniciar un proceso judicial.

En 2020, también se conoció un video en el que se ve a unos hombres golpear un marsupial hasta causarle la muerte. El hecho tuvo lugar en municipio La Estrella y, para ese entonces, el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía adelantó las investigaciones pertinentes.

David Echeverry Lopez, Coordinador de Bosque y Biodiversidad de Cornare, dijo en 2022 a Blu Radio, que, anualmente, 400 de estos marsupiales son tratados por los especialistas y veterinarios a causa del maltrato.

