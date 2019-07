Al emprender resulta necesario preguntarse cómo definir y buscar socios estratégicos

Siete áreas clave para el éxito de un emprendimiento

Endeavor Campus

Pensar en emprender no es una cuestión que se toma a la ligera y debe partir desde la estructuración de un plan que involucre diferentes áreas y ejes temáticos vitales para la sostenibilidad del proyecto. Por eso, junto a la red de emprendedores y mentores Endeavor, identificamos los puntos en común que todo emprendedor debería tener en cuenta para el escalonamiento de su negocio.

ESTRATEGIA

Detrás de una marca valiosa hay varios años de trabajo, inversión, transformación y adaptación a los medios, por esta razón pensar estratégicamente desde el inicio resulta primordial. En esta etapa debemos preguntarnos, entre otras, cómo desarrollar una estrategia a largo plazo, cómo definir la propuesta de valor de la empresa y cuáles son

las estrategias para el desarrollo y manejo del producto.

OPERACIONES

Definir y establecer un modelo que optimice los procesos al interior de la compañía se verá reflejado en los resultados propuestos y las ventas generadas. Es clave tener en cuenta qué herramientas debemos usar para

potenciar las operaciones, cómo optimizar la cadena de abastecimiento y qué procesos operacionales son relevantes para escalar la compañía.

CAPITAL

Es, tal vez, uno de los temas más importantes para la sostenibilidad de una empresa. Aquí surge la necesidad de preguntarse cómo prepararse para buscar capital y cómo calcular cuánto levantar. De igual forma, se debe reconocer

las diferentes modalidades de inversión que existen a la hora de levantar capital.

VENTAS

Se debe pensar cómo crear una estrategia de ventas y el pricing de los productos. Una vez se tengan claros estos puntos, podemos pensar cómo desarrollar una estrategia comercial B2C y cómo articular esta dependencia con el

departamento de marketing y comunicaciones para encaminarlas y alcanzar los objetivos propuestos.



FINANZAS

El flujo de caja lo es todo para una empresa porque es de ahí donde están los recursos para el pago de la nómina, el dinero para invertir en el producto y el capital para captar clientes, razones suficientes para cuidarlo. En pocas

palabras, es el sustento de la compañía. En esta área debemos mapear los riesgos a los que está sujeta la compañía, cómo hacer una planeación financiera efectiva y cuál es la mejor forma de optimizar recursos.

MARKETING Y COMUNICACIONES

‘Seducir’ a nuestros clientes y construir reputación a través del posicionamiento de la empresa es fundamental para generar confianza y aumentar nuestras ventas. Es por esto que todo emprendedor debería preguntarse cómo posicionarla, cómo desarrollar una estrategia de marketing y cómo comunicar efectivamente la propuesta de valor.

TECNOLOGÍA

Es fundamental pensar desde el principio en empresas que puedan ser globales y que no dependan de un mercado local: lo que se piensa desde el primer día como algo global y que no tiene barreras, va a funcionar tanto en Colombia como en cualquier parte del mundo. Por eso la transformación digital y el uso de herramientas tecnológicas son relevantes.



En este sentido, debemos formularnos cómo estructurar el equipo de tecnología de mi compañía, cuáles sistemas de IT son esenciales, por qué es importante la seguridad de la información y cómo crear estrategias de transformación digital.

TALENTO

Rodearse de personas mejores que nosotros es importante para tener diversos puntos de vista y generar ideas de valor para la empresa. El emprendedor debe armar un buen equipo de trabajo para delegar funciones y así poder enfocarse en las decisiones estratégicas de la compañía. Es primordial preguntarse cómo fijar una cultura organizacional que refleje los valores de la compañía, cuáles estrategias implementar para la consecución y retención del talento y cómo crear equipos de alto desempeño.



Lograr una articulación entre estas áreas y comprender la importancia de cada una, nos llevará a tener una empresa sana y con potencial de crecimiento.

Para ver más contenidos de emprendimiento, entra a

www.endeavor.org.co/campus