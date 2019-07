Dice Luciana Resende, vicepresidente senior de mercadeo de Visa para América Latina y el Caribe

“En cualquier circunstancia es posible emprender acciones que empoderen a las mujeres”

Íngrith Gómez Morales / @IngrithGomez23

¿Qué es eso de empoderar? ¿Por qué hablan de ello no sólo los grandes líderes, más allá de los típicos políticos que siempre andan en campaña? ¿Cómo entran en este debate las deportistas que están compitiendo en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Francia 2019? Pues en conversación con Luciana Resende, vicepresidente senior de mercadeo de Visa para América Latina y el Caribe, la ejecutiva explica el programa 'Everywhere Initiative', con el cual invitan a mujeres emprendedoras de todo el mundo a encarar los desafíos de las fintechs, tomando como base precisamente la máxima competencia femenina en el deporte más visto del mundo.

Para eso crearon la campaña global “Un momento puede cambiar el juego”, que tiene como principal objetivo resaltar y enmarcar los momentos insignias de las mujeres, tanto dentro como fuera de la cancha; aquellos momentos que han generado grandes resultados en sus vidas y ambientes laborales, ya sea inspirando grandeza deportiva, generando resultados de negocio o impulsando un impacto económico en casa.

¿Cómo funciona la campaña?

La campaña está contada a través de una serie de anécdotas auténticas e inspiradas en las historias de vida de jugadoras de fútbol como Lucy Bronze (Gran Bretaña), Eugénie Le Sommer (Francia), Kim Little (Escosia), Dzsenifer Maroszán (Alemania) y Nadie Nadim (Dinamarca). Teniendo el fútbol como eje, lo que hemos querido mostrar es la forma en la que los momentos de aceptación y empoderamiento impactan en la vida de las mujeres, ya sea anotando el gol decisivo, cumpliendo un sueño laboral o personal, todas hemos vivido momentos que han definido nuestras vidas y que nos han inspirado a ser mejores.

¿Cómo impulsar la participación de las mujeres en roles donde se cree solo son para los hombres?

Es una pregunta muy importante, de hecho, para nosotros el apoyo a las mujeres empresarias, tarjetahabientes, propietarias de empresas, atletas, etc., es una parte fundamental de nuestras actividad y objetivos porque estamos convencidos de que el aporte está en impulsar a las mujeres a cumplir sus metas, brindándoles herramientas y evidenciando sus logros.

Creemos que en cualquier circunstancia es posible emprender acciones que empoderen y celebren a las mujeres. De hecho, el 7 de junio que inició el torneo en Francia, nosotros celebramos la final de la primera edición global para mujeres de nuestro programa Visa Everywhere Initiative. Este programa invitó a mujeres emprendedoras de todo el mundo incluyendo por supuesto América Latina a encarar los desafíos de las 'Fintechs' y de impacto social, con la posibilidad de ganar US$ 100,000, además de la oportunidad de colaborar con Visa para la innovación de los pagos. En París, dos emprendimientos fueron reconocidos entre las 12 finalistas, pero vimos la participación de cientos proyectos. De América Latina contamos con la representación de dos finalistas: DinDin (Brasil) y Mujeres del Pacífico (Chile).

¿Por qué lanzar una campaña como esta en un campeonato de fútbol y no en otra circunstancia?

Si bien nuestro compromiso con el empoderamiento femenino está dentro y fuera del campo de juego, y a través de diversas iniciativas en el mundo, no podíamos dejar de apoyar de manera contundente la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019. Este torneo está sucediendo en medio de un movimiento cultural global centrado en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y nos ayuda a evidenciar la enorme oportunidad que existe en empoderar a mujeres, es de cierta forma un evento icónico, que nos ayuda a impulsar esta causa. Para Visa, la Copa Mundial Femenina de la FIFA es un hito importante en el trayecto y compromiso de la compañía de apoyar y empoderar a las mujeres como líderes y agentes de cambio a nivel internacional.

¿Cómo hacen para mezclar una campaña como está con las laboras que realizan a diario, que son totalmente diferentes?

En realidad, creemos que hay una gran relación de Visa con el deporte. Tenemos una gran tradición de apoyo al deporte en diferentes esferas, particularmente con la FIFA hemos sido socios por más de 10 años durante los cuales hemos utilizado nuestro patrocinio para presentar innovaciones de pago, mejorar la experiencia del consumidor y apoyar la aceptación y equidad que el deporte refleja. Además, estos eventos son un escenario global que nos ayuda a hablar de estos valores a nivel mundial. La campaña global que presentamos este año entorno a la Copa Mundial Femenina de la FIFA habla de empoderamiento y aceptación, dos cosas que están en el centro, en el ADN de nuestra marca. Además, estamos usando nuestro patrocinio como plataforma para apoyar a mujeres jugadoras de fútbol y ampliando nuestro programa Visa Everywhere Initiative para apoyar a emprendedoras a continuar contando historias que demuestren nuestro amor por el deporte y nuestro compromiso en la equidad de género e inclusión.

¿En qué países han aplicado la campaña?

Esta campaña está presente en 33 países a través de contenidos que combinan videos en diversos formatos que abarcan la publicidad televisiva, digital, social, impresa y exterior.

¿Qué historias han sido las más impactantes durante la organización de la campaña?

Todas las historias destacadas en la campaña son valiosas porque nos muestran cómo determinados momentos de aceptación y empoderamiento pueden tener un gran impacto en nuestras vidas y motivarnos a ser mejores. Sin embargo, creo que una de las historias más inspiradoras es la de Nadia Nadim, jugadora de la selección de Dinamarca de origen afgano. Ella cuenta que a los diez años cuando de pronto se vio a sí misma en un campo de refugiados al otro lado del mundo, no pudo haber imaginado el camino que seguiría para desarrollarse en el fútbol y que la llevaría a ser seleccionada como miembro del equipo regional sub-15 en Dinamarca. Nadim es una prueba viviente de lo que se puede lograr incluso en las circunstancias más difíciles. Por eso nos enorgullece patrocinar la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 e invitamos a todos a celebrar la contribución de las mujeres no sólo en los deportes, sino también en los negocios y en la innovación.

¿Por qué crear campañas como estas?

Porque una campaña como ésta nos permite amplificar los momentos significativos que las mujeres están creando tanto dentro como fuera de la cancha. Todos los días, Visa brinda su apoyo a las mujeres empresarias, tarjetahabientes, propietarias de pequeñas empresas y atletas. Con esta campaña entorno a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019, en Visa estamos reforzando y ampliando aún más nuestro apoyo para enfatizar el compromiso constante con la diversidad y la inclusión.

¿En Colombia han pensado en alguna campaña en concreto?

La campaña fue global para esta Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019, manteniendo el mismo mensaje en los mercados pues el empoderamiento femenino y la equidad de género no es cuestión de un solo país. Ahora bien, te puedo decir que Colombia fue el único país donde tuvimos promociones relacionadas al torneo a pesar de que desafortunadamente la selección femenina no clasificó al torneo. Esto lo hicimos porque reconocemos el interés del colombiano en el fútbol tanto de varones como de mujeres.

¿Cómo es que una mujer entre a un mundo al que solo han pertenecido hombres?

Si algo nos muestra las historias de las atletas del Team Visa que están jugando este verano en Francia representando a su país es que no hay límites. Lo mismo las historias de todas aquellas mujeres emprendedoras que participaron en la edición global de Visa Everywhere Initiative. Con dedicación y trabajo diario se pueden lograr grandes cosas. Y esto es algo que demuestra el deporte.

En lo personal, me enorgullece estar en una compañía que con acciones demuestra su compromiso al empoderamiento femenino y la equidad de género. Eso no es solo de la puerta para fuera pero también adentro de la compañía. En el equipo de liderazgo de América Latina, hay una amplia representación de líderes mujeres. Nuestro CEO es parte de un grupo en los Estados Unidos que promueve” pago igual a trabajo igual”, que junto a otros CEOs fomenta el compromiso de ayudar en el avance de diversidad e inclusión en el mundo laboral. Falta mucho trabajo por hacer, es cierto, pero siento que Visa está haciendo su parte y esos valores de empresa han sido parte de mi decisión de trabajar aquí.

¿Cómo incide la participación de la mujer en una organización cuando es líder en su casa?

Es interesante que en general esta pregunta se les hace a las mujeres y no a los hombres. Creo que el balance o integración entre trabajo y vida personal es algo que tanto hombres como mujeres pueden lograr. Históricamente, los hombres quizás también se han conformado con un rol secundario en el hogar, lo que personalmente me parece es algo que ellos deberían cuestionar. En lo personal, yo diría que lograr este balance es un trabajo en equipo, entre toda la familia. En mi caso mi mamá siempre ha trabajado, yo tengo tres hijos y siempre he trabajado, así que esa realidad es algo presente en toda mi vida, es algo que nos sale natural.