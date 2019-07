Sanguchería La Lucha, Osaka, KO, Astrid y Gastón, algunos de los más reconocidos

Las puertas que está abriendo la gastronomía de Perú en Colombia

Edwin Bohórquez Aya /@EdwinBohorquezA

Que estén catalogados entre la mejor oferta gastronómica del mundo es un activo de mucho valor. Que tengan un representante conocido en los más afamados cocineros del mundo no tiene precio. Que tengan programas estatales para promover este sector habla de la visión que tienen sobre la internacionalización de su cocina. Por eso, como invitados de lujo a una de las ferias de franquicias más importantes de Colombia que busca dar a conocer aún más su oferta, El Espectador dialogó con David Edery, gerente de Exportación de Servicios de PromPerú, para entender cómo, por medio de las franquicias, ese país esta abriendo cada vez más puertas en Colombia.

¿Qué franquicias peruanas hay en Colombia?

El territorio colombiano es un mercado importante para el destino de las franquicias, siendo el cuarto país en albergar nueve de estos modelos de negocios peruanos, después de Chile, Ecuador y Panamá, y cuyo crecimiento se ha venido dando a partir de la exposición que se ha realizado en la Feria Andina de Negocios y Franquicias. El balance de franquicias peruanas instaladas en Colombia va en aumento y a la fecha hay ocho: Rosatel, Sanguchería La Lucha, Osaka, KO, Astrid y Gastón, Madam Tusan, China Wok, La Mar y Barra Chalaca.

¿Qué es el consorcio exportador de franquicias?

Esta es una iniciativa público - privada impulsada por PromPerú que acaba de dar inicio a desarrollar una estrategia de internacionalización de franquicias peruanas, el cual cuenta con el apoyo de los fondos del Programa de Apoyo a la Internacionalización – PAI, de esta manera se ha iniciado el primer piloto para el mercado colombiano y está conformado por seis franquicias: Las Canastas, Photolife, Bombón Rojo, El Escondite, Disfruta y Aguaclara, de esta forma articulada facilita su implantación en el extranjero, habiéndose lanzado en la pasada Feria Andina de Negocios y Franquicias, FANYF. Entonces el objetivo es internacionalizar a las empresas peruanas del sector de franquicias, brindando apoyo para la implantación comercial y promoción de las franquicias peruanas miembros del consorcio.

Perú se convirtió en un referente de comida internacional. ¿Esa es la carta de presentación para fortalecerse en Colombia por medio de las franquicias?

Es innegable que las bondades que tiene nuestra gastronomía basado en sus sabores sea uno de los más atractivos que existe en Perú. El 40 % de los turistas que llegan a nuestro país van a ser exclusivo turismo gastronómico. Por lo tanto, la gastronomía va a ser la que siempre va a estar liderando el proceso de internacionalización de las franquicias peruanas. Cabe resaltar que en Colombia tenemos 200 restaurantes peruanos. Sin embargo, no quiere decir que la expansión de las franquicias sea exclusivo para la gastronomía, pero va a ser uno de los grandes tractores de este proceso de internacionalización de las franquicias peruanas.

El Consorcio Peruano de Franquicias dispone de un plan estratégico que ha sido desarrollado en conjunto con PromPerú, el cual incluye una marca del consorcio y la implementación del plan iniciándose en Bogotá. De acuerdo al estudio de mercado que han realizado las empresas miembros del consorcio se ha determinado que el mercado colombiano tiene alta probabilidad de desarrollo, más aún cuando se conoce el modelo de negocios y las líneas que traen las franquicias responden a patrones de consumo que garantizan su viabilidad para cualquier inversionista. El mercado colombiano representa el cuarto país con mayor interés en la llegada de las franquicias peruanas y por lo tanto este trabajo definitivamente va a ayudar a contribuir a acelerar que estas empresas logren en un menor tiempo su ingreso al mercado colombiano.

¿En cuánto tiempo estiman que un negocio se hace realidad, es decir, entre la primera cita de negocios y la apertura de un local, cuánto tiempo se necesita y, con ello, cuánto dinero?

En los últimos 15 años Perú ha mostrado un importante crecimiento y desarrollo que ha permitido que hoy en día las empresas reformulen sus modelos de negocios y busquen no solamente una expansión nacional sino a nivel internacional. Desde el año 2008, Promperú viene impulsando la internacionalización de las franquicias peruanas que nos ha permitido conocer algunos patrones que son claves para que un negocio se expanda como franquicia. Definitivamente la experiencia del promotor es clave y para lograrlo necesita tener más cinco años en el mercado para que aspire a una internacionalización, pero además y de manera relevante que tenga por lo menos dos filiales en funcionamiento, en vista que se requiere un manejo operacional solvente para garantizar el relacionamiento con franquiciado, de esta manera una empresa puede optar con internacionalizarse. Cabe indicar que debe tener un concepto atractivo, de rápida recuperación y ser rentable.

¿Cuáles son los medios que se utilizan para estos casos? Hay dos estrategias de promoción que utiliza PromPerú como son las ferias especializadas conjuntamente con las misiones comerciales. Para el caso de las ferias internacionales, el Estado peruano invierte en el stand Perú a través del cual se da la exhibición de la oferta peruana, mientras que las franquicias invierten en sus catálogos, en sus pasajes y en su traslado.

Y no solo ello, debemos tener presente que el éxito de participar en una feria no radica solamente en estar la exhibición, el 85% del éxito se da por el seguimiento, y eso implica que el empresario tenga que regresar nuevamente al mercado por lo menos entre dos o tres veces para lograr esa empatía y confianza con el potencial inversionista. Estamos hablando de inversiones que superan los 5 mil dólares, hay que tomar en consideración que lo que estamos haciendo es convencer a un tercero que tiene un recurso para que arriesgue un negocio que no conoce y que entienda que va a traer un soporte, que va a vender las franquicias peruanas y va a ser tan exitoso como los conceptos de negocio que se traen de Perú, por lo tanto, ese proceso de maduración demanda un poco más de tiempo, dado que el inversionista va a sopesar en su decisión de inversión toda clase de alternativas o puede mirar otro negocio de franquicia.

Los nuevos negocios tienden a necesitar mínimo dos años para recuperar la inversión. Incluso de tres o cuatro para empezar a dar utilidades. Dentro sus proyecciones, ¿qué probabilidades le ofrecen a los inversionistas colombianos tanto en punto de equilibrio como en utilidades?

Cada vez más están apareciendo franquicias de baja inversión y esas propuestas han sido adoptadas por las empresas peruanas, así tenemos franquicias que van desde los 20 mil dólares a los 150 mil dólares y la recuperación se puede dar en un año o en dos años y medio. La expectativa de recuperación de inversionistas y de emprendedores se ha ido reduciendo. El gran reto que tienen las empresas es poder buscar un punto de equilibrio para que ese modelo de negocio tenga la aceptabilidad de parte del inversionista. Las franquicias que Perú ha traído a Colombia cumplen en parte con estas condiciones porque tenemos franquicias desde 50 mil dólares hasta 250 mil dólares, pero las franquicias que están en ese orden de 250 mil dólares están recuperando en 2 años la inversión.Esto se logra porque los empresarios vienen tratando una realidad no empírica sino estudiada, estructurada a través de manuales y que permite un poco trasladar ese conocimiento al inversionista que no conoce el negocio. En un negocio nuevo el orden de fracaso en el primer intento es del 85% con las franquicias. Si se tiene una adecuada capacitación el inversionista no tiene por qué tener mayores problemas para recuperar la inversión en esos dos años. Entonces, no solo depende del propietario de la franquicia sino del mismo empresario que invierte si le dedica tiempo y pone interés en su negocio. La responsabilidad depende de ambos para tener el equilibrio y rentabilidad esperada.

¿Qué porcentaje de colocación de nuevos negocios han tenido en las pasadas ferias de franquicias en Colombia?

Esta alrededor del 25%, un ejemplo de ello son franquicias como Rosatel y la Sanguchería La Lucha que se han instalado en el país gracias a su participación en la feria.

¿En medio del empuje que el Gobierno colombiano le está dando a la economía naranja, qué oportunidades ven ustedes para franquicias relacionadas a las industrias culturales?

La economía naranja es una economía muy fuerte que también está llegando al Perú, las posibilidades de la expansibilidad de franquicias son muy sencillas en la medida que yo demuestre que es rentable, que puede ser transferible a través de los manuales y pueda tener un buen soporte. La economía naranja es una tendencia mundial que los millenials están trayendo, cada vez más el tema de identidad y la creatividad están siendo grandes impulsores en la economía a nivel mundial y no es exclusivamente para las industrias culturales, porque un negocio, en este caso las franquicias, tienen que tener un concepto de creatividad e identidad para que el cliente apueste, definitivamente las franquicias como tal encierran en licencia temas de creatividad.

¿Qué participación están teniendo las mujeres en la creación de nuevos negocios en Perú y, en la misma vía, en las franquicias que se están abriendo en Colombia?

En mi país tenemos muchos gremios dirigidos por mujeres, el tema de género es fundamental en el tema de negociación, hay un estudio que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo hace 6 años y comentaba que cuando se hablaba de rentabilidad, la mujer es muy buena empresaria, madre e hija, allí hay un enorme potencial, por esto hay que empoderarlas. En el caso de las franquicias tenemos conceptos que estamos promocionando, liderados por mujeres, tenemos la principal franquicia de jugos saludables del país que se llama Disfruta, el primer concepto de lencería sensual que está creciendo a nivel internacional: el Bombón Rojo, una de las empresas que ya ha tenido acercamiento con el mercado colombiano.

No todas las noticias son buenas en el mundo de los negocios. ¿Cuál es el porcentaje de fracaso de franquicias peruanas en los distintos países donde se han desarrollado? ¿Y en el mercado colombiano qué porcentaje es? ¿A qué se debe el fracaso?

Las franquicias tienen que pasar por un proceso de maduración, una franquicia puede fracasar si las dos partes no ponen de su parte, el propietario de la franquicia no haya dado el soporte y el franquiciado no haga su tarea, en esa línea más que estar cerrando franquicias lo que se está dando es la reconversión. Hay que tener una forma de penetración para conducir a las empresas. Hay que mejorar la gestión de soporte. En el caso de Colombia el aprendizaje es bueno, ningún concepto ha fracasado: tenemos Osaka y es uno de los más ranqueados.