Abelardo de la Espriella nombra a Silvia Tcherassi como la embajadora ad honorem de la moda

La diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, invitó a la diseñadora Silvia Tcherassi para asumir la representación honorífica como embajadora ad honorem de la moda, la creatividad y la identidad de Colombia.

De acuerdo con la oficina de prensa del presidente electo, la barranquillera aceptó la invitación y que tendrá como misión “promover la industria del diseño colombiano, el talento creativo nacional y el invaluable patrimonio artesanal del país en los principales escenarios internacionales”.

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Colombia, según el presidente electo, tiene todo para convertirse en una potencia creativa. “Nuestra moda, nuestros artesanos y nuestros diseñadores son embajadores naturales de lo mejor que somos como nación. Silvia Tcherassi ha abierto las puertas del mundo al talento colombiano y estoy seguro de que, desde esta representación honorífica, seguirá inspirando nuevas oportunidades para quienes hacen grande a nuestro país con su creatividad, su trabajo y su excelencia”, dijo.

Esta invitación, según el comunicado publicado este viernes 17 de julio por la oficina de prensa del presidente electo, reafirma su compromiso “con la economía creativa como motor de desarrollo, generación de empleo, innovación y proyección internacional”.

Así las cosas, Tcherassi contribuirá a fortalecer la presencia del diseño colombiano en el mundo, “impulsar el trabajo de artesanos, diseñadores, confeccionistas y creadores nacionales, y consolidar la moda como una herramienta de diplomacia cultural, promoción de la identidad nacional y posicionamiento de Colombia como una potencia creativa”.

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¿Quién es Silvia Tcherassi?

Nació en Barranquilla y su historia en la moda comenzó en 1987, cuando unas camisetas con apliques de cuero que diseñaba como experimento se convirtieron en un éxito inmediato. Desde entonces, encontró en esta industria la forma de expresar su visión creativa bajo una premisa que la ha acompañado por más de tres décadas: “elegancia sin esfuerzo”.

Silvia Tcherassi ha llevado el nombre de Colombia a las capitales más importantes del diseño. Su trayectoria ha sido distinguida con importantes reconocimientos internacionales, entre ellos la condecoración como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Gobierno de Francia; el Global Civic Leadership Award; y un reconocimiento de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el año pasado, por su aporte a la industria creativa y a la proyección internacional de la moda como expresión cultural.

Sobre su más reciente reconocimiento le dijo a este medio que “es un gran honor, teniendo en cuenta que se celebran los 40 años del evento y 10 de la apertura de mi boutique en Madrid, donde siempre me han recibido con los brazos abiertos. Además, es una forma de reafirmar los lazos históricos, culturales y de negocios entre Hispanoamérica y España”.

En cuanto al papel de la moda colombiana en el mundo, aseguró que para ella, “la moda es global, no tiene nacionalidad. Además, los diseñadores del país no tenemos un manifiesto creativo ni una identidad aparte del lugar donde nacimos y el entorno que nos rodea, pero al ser la moda un ejercicio individual, cada cual la interpreta diferente, más en un país tan diverso geográfica y culturalmente como el nuestro. Lo que sí es cierto es que en el país hay talento y a ese talento hay que apoyarlo y promoverlo”.

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