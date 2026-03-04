Así fue como Anthony Vaccarello celebró una década al frente de Saint Laurent

La modelo estadounidense Bella Hadid presenta una creación de Saint Laurent para el desfile de la colección prêt-à-porter otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda Femenina de París. / Julien de Rosa / AFP Foto: AFP - JULIEN DE ROSA

El segundo desfile más esperado de la jornada fue el Saint Laurent de Anthony Vaccarello, su director artístico desde 2016, que tuvo lugar en los jardines del Trocadero, con la torre Eiffel de fondo.

Para celebrar está década al frente de la casa francesa, el creador belga de 44 años, innovador y sofisticado, firmó un “manifiesto” que condensa en 49 looks la esencia de su visión de la moda, donde se impone el encaje, en una paleta de colores reducida.

“Desde sus inicios, una simplicidad en la silueta -como trazada con un lápiz- define el ideal Saint Laurent”, escribió el diseñador en su nota de prensa. Las “prendas depuradas, desprovistas de detalles superfluos” constituyen un “ethos fundacional”, añadió.

Chaquetas de esmoquin muy estructuradas, para un “sentimiento liberador de comodidad y libertad”, moños estirados, stilettos vertiginosos y unas modelos -entre ellas Bella Hadid- de gesto decidido.

La Semana de la Moda continúa este miércoles, 4 de marzo, con los desfiles de Courrèges, Balmain (que verá el debut de Antonin Tron, sucesor del emblemático Olivier Rousteing), Dries Van Noten, Stella McCartney y Tom Ford. También será la última colección del belga Pieter Mulier para Alaïa, antes de incorporarse a Versace.

