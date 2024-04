Así fue como Christian Colorado llevó las maletas ABC a Nueva York

Christian Colorado lanzó una cápsula con la icónica marca de maletas ABC. / Cortesía Foto: Cortesía

El diseñador colombiano Christian Colorado presentó su colección El Divino Niño en Nueva York, en la que incluyó una línea de maletas creadas en colaboración con la empresa colombiana ABC, que llevan más de seis décadas fabricando el recordado maletín infantil. Hablamos con el diseñador sobre la alianza.

¿Cuáles fueron los retos de esta nueva colección que presentó en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York?

Los retos en general son los de siempre: bloqueo creativo, exceso de creatividad. Esta colección, más que una inspiración, es una manera de pagarle al universo. Mi familia es católica y recuerdo que mi tía siempre me decía que le orara al Divino Niño. En su momento lo hice con tanta fe que años después estoy acá contando la historia. A pesar de que mi camino haya tomado mil rumbos es lindo recordar que en un momento parte de la vida que estoy teniendo ahora empezó siendo una oración de un Christian que lo pidió con mucho amor, partiendo de ahí, la estética y detalles se desglosan de cuando estaba en la escuela, y el mundo y sus juegos eran análogos.

¿Por qué incluir las maletas ABC en sus colecciones?

La historia de llevar las maletas ABC a Nueva York es tan “bobita” que es bonita al mismo tiempo: cuando estaba en la escuela se las veía a varios niños y siempre me pareció la cosa más cool del mundo. Mientras iba pasando la vida y crecía menos la veía y más cool se me hacía. Cuando empecé el proceso creativo de la colección me dije: definitivamente quiero una maleta ABC no sólo para Christian Camilo, sino una propia de la marca Christian Colorado. ¡La rediseñamos en cinco versiones!

¿Cómo fue el proceso para personalizarlas, tuvo que tener en cuenta algo de derechos de autor o cómo funcionó el proceso?

Desde que empecé la búsqueda llegué a donde don Manuel, que es el hijo del creador de las maletas desde hace 68 años. Le conté mi idea, le pregunté que si me quería apoyar y me dijo que sí. Me entregó varias maletas y en mi taller yo les quitaba y les ponía cosas. Quería que fuera muy fiel al diseño original, pero que también tuviera la estética de mi universo. El resultado es algo que me enorgullece. Amo que mi nombre haga parte de la trayectoria de ABC, la primera maleta escolar de Colombia.

Vea también: Roberto Cavalli, el artista de la exuberancia

¿Qué estaba pensando o haciendo cuando se le ocurrió llegar las maletas a Nueva York?

Estaba pensando en hacer muy feliz a Christian, que siempre quiso tener una, la suya ahora es más que propia.

¿En dónde se van a conseguir las maletas y la nueva colección?

Se van a conseguir tanto en mi página web como en la de ABC. Haremos 15 de cada una de las cinco versiones y las entregaremos enumeradas y marcadas con el nombre de cada cliente.