Así fue como la diseñadora Iris Van Herpen presentó el primer vestido con “plasma” del mundo

La modelo presenta el minivestido de "plasma" de Iris Van Herpen. / Blanca Cruz / AFP Foto: AFP - BLANCA CRUZ

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Esta edición de la Semana de la Alta Costura de París dejó grandes momentos para la industria de la moda, como la presencia de Bad Bunny y Pedro Pascal en las pasarelas, inspiración en la naturaleza de algunas casas, como Chanel y Dior, y la gran sorpresa: un minivestido con el estado de la materia presente en las estrellas, el sol, las auroras boreales y los rayos.

Vale la pena mencionar que la alta costura se refiere a un modo de producción de prendas de vestir, “basado en técnicas artesanales tanto de costura como de plisado, bordado, drapeado y sastrería, entre otras, forjadas a lo largo de los siglos, pero en permanente diálogo con los avances en nuevos materiales. Para ello, se recurre a materias primas selectas y una mano de obra altamente calificada, entrenada a través de una enseñanza basada, principalmente, en la figura del maestro y el aprendiz. Contrario a lo que comúnmente se dice, no es una técnica que renuncie a la máquina, sino que establece un vínculo entre la mano y la máquina y en eso radica su calidad artesanal”, explica William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestir, de la Universidad Pontificia Bolivariana.

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En esa línea, la diseñadora holandesa Iris Van Herpen es una de las grandes referentes de la alta costura y, en esta edición, presentó el primer vestido con plasma del mundo: una pieza resplandeciente en tonos verdes con finas ramificaciones luminosas.

“Durante años me ha atraído la idea de crear una prenda tejida únicamente a partir de energía. Hemos dado forma a la alta costura mediante sólidos, líquidos, materia viva e incluso gas. Esta es la primera vez que trabajamos con el cuarto estado de la materia, el plasma”, contó la diseñadora.

Su colección “Sonic Starquakes”, inspirada en las supernovas en explosión y en la que estuvo trabajando por 12 meses, según le contó a la Federación de la Alta Costura y la Moda, tuvo como protagonista a “Fractal Universe” un vestido que, en su momento, parecía un error.

La firma también reconoció que el vestido ha sido uno de los procesos creativos más desafiantes que han tenido.

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“Unos días antes del desfile, el vestido fue cargado dentro de un acelerador de partículas y de manera criogénica se conservó, convirtiéndose en un depósito metaestable de energía que contiene miles de millones de electrones atrapados dentro de su estructura”, dijeron.

La intención original era que, mientras la modelo caminaba por la pasarela, el vestido se fuera descargando y así se completara su creación.

Sin embargo, noches previas al espectáculo, la prenda comenzó a completar la “obra de arte”. Según explicó la marca, el vestido comenzó a descargarse y las ramificaciones de luz se fueron extendiendo por su superficie, parecidas a las de un árbol.

“Los detalles más sutiles no fueron obra de la mano de la creadora, sino al rayos, explorando los umbrales entre el cuerpo, la materia y la energía”.

Así las cosas, lo que al principio parecía ser un error del plan, “se convirtió en la encarnación más profunda de la colección. Al escapar del control humano, la prenda determinó su propia expresión final”, mencionaron en una publicación a través de las redes sociales.

Iris Van Herpen muestra que la moda también es una manifestación del arte y que la inspiración se encuentra en lo desconocido. “A nuestro alrededor y dentro de nosotros, vastas dimensiones de la realidad sigue sin descubrirse. Desde los rayos hasta el entornos cargados de los aceleradores de partículas. Esta colección da forma a fuerzas que rara vez se revelen por sí mismas. No pretendo explicarlas; por el contrario, aumentan nuestra conciencia sobre lo desconocido, que nos recuerda los misterios que se esconden dentro de este multiverso”, dijo la diseñadora.

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