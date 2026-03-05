Publicidad

Home

Moda e Industria

Así puede votar por la diseñadora colombiana Manuela Álvarez en el LVMH Prize 2026

Es la única representante del país entre los 20 semifinalistas de este prestigioso premio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Moda
05 de marzo de 2026 - 10:01 p. m.
Manuela Álvarez, diseñadora colombiana./ Cortesía
Manuela Álvarez, diseñadora colombiana./ Cortesía
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En su edición 2026, el LVMH Prize seleccionó a 20 semifinalistas de todo el mundo. Entre ellos se encuentra Manuela Álvarez, fundadora de la marca MAZ: la única representante colombiana en el certamen y una de las pocas de Latinoamérica.

Este premio, organizado por el grupo francés LVMH, busca identificar e impulsar a los diseñadores emergentes con mayor potencial creativo y empresarial a nivel internacional.

Vínculos relacionados

Así fue como Anthony Vaccarello celebró una década al frente de Saint Laurent
Traje sastre y chaquetones, los clásicos vuelven a ser un valor seguro en la moda de París
En fotos: los detalles de la pasarela de Jonathan Anderson para Dior

Con su marca, Álvarez ha logrado visibilidad gracias al enfoque en la artesanía estructurada y el lujo sostenible que maneja. Trabaja directamente con más de 850 familias artesanas en Colombia y, así, ha posicionado sus colecciones en múltiples escenarios internacionales.

Durante su trayectoria, MAZ ha sido invitada dos veces a las Naciones Unidas en Nueva York, como ejemplo de cómo el diseño puede promover la sostenibilidad y el trabajo colaborativo con las comunidades. Además, fue la primera colaboración 100% artesanal con adidas Originals a nivel mundial.

En definitiva, un referente emergente en la industria.

¿Cómo funciona el LVMH Prize y su votación?

Este es un premio anual que tiene en cuenta tanto la evaluación de un jurado profesional como la participación del público a través de votaciones abiertas y virtuales. Este año, los votantes pueden seleccionar a sus diseñadores favoritos hasta el 8 de marzo.

Ahora sí: el paso a paso...

  1. Visite el siguiente enlace https://www.lvmhprize.com/en
  2. Presione la tecla Enter o dé clic con su mouse cuando aparezcan las fotos de los diseñadores.
  3. Busque a Manuela Álvarez, identificada con el número 12, y ponga su estrella.

Recuerde que, para que su voto cuente, debe seleccionar a ocho diseñadores en total, incluyéndola en la lista. Las votaciones se pueden realizar varias veces para definir a los participantes (semifinalistas) que llegarán a la siguiente fase.

👗👠👒 ¿Ya se enteró de las últimas noticias sobre moda? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Moda

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

Manuela Álvarez

Diseñadores colombianos

Diseñadoras colombianas

Premios de moda

LVMH Prize 2026

Noticias hoy

Estilo de Vida

Así puede votar por la diseñadora colombiana Manuela Álvarez

Votar por Manuela Álvarez 2026

Diseñadora colombiana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.