Así puede votar por la diseñadora colombiana Manuela Álvarez en el LVMH Prize 2026

En su edición 2026, el LVMH Prize seleccionó a 20 semifinalistas de todo el mundo. Entre ellos se encuentra Manuela Álvarez, fundadora de la marca MAZ: la única representante colombiana en el certamen y una de las pocas de Latinoamérica.

Este premio, organizado por el grupo francés LVMH, busca identificar e impulsar a los diseñadores emergentes con mayor potencial creativo y empresarial a nivel internacional.

Con su marca, Álvarez ha logrado visibilidad gracias al enfoque en la artesanía estructurada y el lujo sostenible que maneja. Trabaja directamente con más de 850 familias artesanas en Colombia y, así, ha posicionado sus colecciones en múltiples escenarios internacionales.

Durante su trayectoria, MAZ ha sido invitada dos veces a las Naciones Unidas en Nueva York, como ejemplo de cómo el diseño puede promover la sostenibilidad y el trabajo colaborativo con las comunidades. Además, fue la primera colaboración 100% artesanal con adidas Originals a nivel mundial.

En definitiva, un referente emergente en la industria.

¿Cómo funciona el LVMH Prize y su votación?

Este es un premio anual que tiene en cuenta tanto la evaluación de un jurado profesional como la participación del público a través de votaciones abiertas y virtuales. Este año, los votantes pueden seleccionar a sus diseñadores favoritos hasta el 8 de marzo.

Ahora sí: el paso a paso...

Visite el siguiente enlace https://www.lvmhprize.com/en Presione la tecla Enter o dé clic con su mouse cuando aparezcan las fotos de los diseñadores. Busque a Manuela Álvarez, identificada con el número 12, y ponga su estrella.

Recuerde que, para que su voto cuente, debe seleccionar a ocho diseñadores en total, incluyéndola en la lista. Las votaciones se pueden realizar varias veces para definir a los participantes (semifinalistas) que llegarán a la siguiente fase.

