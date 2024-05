Bogotá ha inspirado varias de mis colecciones: Diana Crump

Fotos de "La coleccionista" la nueva colección de Atelier Crump. / Cortesía Foto: Cortesía

Atelier Crump, la marca de sastrería colombiana, presentará en la séptima versión del Bogotá Fashion Week 2024, que se realizará del 22 al 24 de mayo en Bogotá, “la coleccionista”, un homenaje a la mujer libre, ecléctica y poderosa que recopila experiencias, recuerdos y objetos como piezas únicas.

Diana Crump, creadora de la marca, se inspiró en diversos rincones del mundo y en momentos íntimos para su nueva colección que es un testimonio visual de la riqueza cultural y la diversidad estilística. “Desde el bar Hemingway en París hasta las librerías del centro de Bogotá, esta colección captura la esencia de una mujer que encuentra belleza en el eclecticismo. El nombre mismo de la colección hace alusión a la película francesa La collectionneuse, del director Eric Rohmer”, cuenta la marca mediante un comunicado de prensa.

Para el proceso creativo Crump recurrió a recuerdos de la infancia y a íconos de la moda como Lady Di. Previo a la presentación de su nueva propuesta, invitamos a la diseñadora a responder las 10 preguntas sobre moda con EE.

1. ¿Cuándo eras niña qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niña que se imaginaba ciertas cosas?

Cuando era niña fantaseaba con el mundo de la moda a través de las revistas que llegaban a mi casa de viajes, me acuerdo de las revistas Elle y Marie Claire que miraba mi mamá. Me encantaba lo colorido que era ese mundo. Cuando pienso en esa niña me da alegría haber seguido su sueño.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Ver a mis papás, a mis tías y mis abuelas expresarse a través del vestir y de la moda, en mi familia el gusto por la ropa es muy importante y nos inspira a todos.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Tengo varios íconos de la moda. Admiro el estilo de Inés de la Fressange, de Leandra Medine, de Gloria Saldarriaga, y de Amelia y Elisa de Sisterly style.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Uno de mis mejores atuendos fue el primer smoking de flores de Atelier Crump, que me puse para el matrimonio de unos amigos. Ese look me abrió grandes puertas y a raíz de eso tuve mi primer artículo publicado en Vogue Latam en 2015.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Lo más importante es tener claro el tema de inspiración, luego desarrollar una metodología propia para el proceso creativo a través de la cual fluye el desarrollo de la colección, y permite que uno tenga fe en lo que está haciendo.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Describiría mi estilo como ecléctico, me encanta asociar prendas y accesorios que no han debido encontrarse, me gusta creer tensiones de color y de textura, y siempre jugar con lo masculino y lo femenino.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Bogotá ha tenido una gran influencia en mí. Si esta ciudad fuera una mujer, sería una con una belleza extraña, llena de contrastes, alguien agresivo y a la vez profundamente dulce e inspirador. Le tengo un gran cariño a Bogotá, pues me ha permitido expresarme de manera muy libre y ha inspirado varias de mis colecciones.

8. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Uno de mis recuerdos más preciados es lavar telas de Atelier Crump en la tina de la casa de mis papás para evitar que se le encogiera a las clientas. Como eran muchos metros no cabían en la lavadora y recuerdo una Semana Santa llenando la bañera de telas de colores. Lo recuerdo como una imagen mental muy linda, pues me encanta ver telas estampadas bajo el agua.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Uno de los mejores consejos que me han dado es que escuche mi intuición.

Daría el siguiente consejo a la gente creativa: tómese el tiempo de conocer su propio proceso creativo, sepa cuáles son las diferentes etapas y sobre todo aprenda a reconocer ese momento de incertidumbre y duda que llamo “el túnel negro” en el que todo parece imposible, uno no entiende porque se metió en eso, pero justamente ahí hay que confiar y seguir hasta que uno vea la luz de nuevo.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Me gustaría que mi nombre les hiciera pensar en valentía, mucho color y textura.

