Bolsos de moda en 2026: colores, formas y diseños que serán tendencia en el año

La moda vive un 'revival', en el mejor sentido de la palabra todo vuelve, en lugar de revolución se ha impuesto la contrarrevolución, son los detalles lo que cambian todo, de un bolso a un cinturón o unos zapatos, sin olvidar las joyas. EFE/Stefano Massé Foto: EFE - Stefano Massé

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La nostalgia suele ser un sentimiento del que la moda siempre saca provecho. Eso lo podemos ver abriendo cualquier aplicación, como Instagram y TikTok en este momento, pues esas redes sociales han estado llenas de publicaciones, historias y recuerdos de cómo se vestían y vivían los famosos y los usuarios de plataformas digitales en 2016. Pareciera que el 2026 buscar imitar o revivir estéticas de hace una década.

2016 en moda fue un año en el que el maquillaje con brillos, los accesorios grandes y el color tuvieron gran protagonismo. Estéticas alejadas de lo asthetic, old money y el clean look.

Y más allá del trend viral, las tendencias nos muestran un resurgimiento de piezas de archivo, como el Balenciaga Le City, el Paddington Bag y el Lady Dior, que han sido reinterpretados y reinventados en las últimas pasarelas.

Lea también: Más allá del Cloud Dancer: ¿cómo combinar los otros colores en tendencia para el 2026?

“La demanda del Chloé Paddington ha aumentado en promedio un +218 % desde su relanzamiento en septiembre, mientras que el Balenciaga Le City registra un incremento interanual del +189 % en Lyst, lo que refuerza la idea de que los bolsos con historia consolidada y siluetas reconocibles serán piezas clave para 2026”, le dijo Morgane Speed, editora de contenido de Lyst, la plataforma de venta de artículos de moda a nivel mundial, a Marie Claire.

De acuerdo con Sophia Buitrago Martínez, estilista de moda, en cuanto a los colores que veremos este año en los bolsos, “los tonos fríos llegan con mayor protagonismo, destacándose especialmente el aguamarina”.

El Transformative teal o aguamarina es un tono que se alinea con la responsabilidad ecológica que demandan los consumidores. “El Transformative teal es una fusión fluida de azul y verde que reconoce la diversidad de la naturaleza y una mentalidad que prioriza el planeta", explicó WGSN, la autoridad en el pronóstico de tendencias, sobre su elección de color para este año.

Otro color que ha venido ganando presencia desde la temporada otoño/invierno 2025 en pasarelas, como Loewe y Victoria Beckham, es el azul cobalto, una tonalidad que tendrá mucha presencia.

Además, el color del año elegido por Pantone, el Cloud Dancer, tendrá una fuerte presencia en 2026. Se trata de un tono de blanco que propone una narrativa de simplificación consciente, en sintonía con la búsqueda global de bienestar, pausa y equilibrio emocional.

¿Las redes sociales, en línea con esa búsqueda de equilibrio, quieren llevarnos de vuelta a un momento pasado más calmado y dejar de lado el minimalismo que nos acompañó desde la pandemia?

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.