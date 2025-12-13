Bunny Gabs: la diseñadora traslada su estilo maximalista y colorido a su marca de ropa

Bunny Gabs comparte contenido sobre moda y estilo de vida con sus más de 100 mil seguidores. / Cortesía Foto: Cortesía

Gabriela Marquez, más conocida en redes sociales como Bunny Gabs, es una publicista, diseñadora y creadora de contenido.

Se destaca en las plataformas digitales por su contenido auténtico en el que resalta el maximalismo y el color.

La diseñadora acaba de lanzar su marca Bunny Gabs Style, una propuesta que ofrece más color en prendas del día a día, una apuesta disruptiva en una ciudad fría como Bogotá.

La colección “Groovy Child” está inspirada en la música, la infancia y el color como una resistencia suave, “una forma de recordarnos que la madurez no tiene por qué ser opaca. Cada prenda está diseñada para ser un poco pícara y jugar con este limbo entre lo que es ser adulto y no tomarse la vida tan en serio”, explica Marquez.

La influencia de la música de los años setenta y ochenta, que escuchaba junto a su padres, también está presente en su colección.

“Las prendas están inspiradas de la vibra de cada canción y emoción que te genera escuchar esa música, hay mucha influencia de Abba, no solo en las vibras, sino en la silueta de algunas piezas”, explica la también publicista.

La diseñadora responde las 10 pregunta sobre moda de El Espectador:

1. Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Para mí la moda venía mucho de ver series y mis personajes favoritos. Al crecer en los 2000 me encantaba el color, mis papás me compraban vestidos preciosos de polka dots, o con estampados raros, y los amaba. Me sentía muy poderosa usando colores fuertes y, a pesar de que en mi adolescencia me fui para el lado oscuro usando mucho negro, esa visión de que el color es divertido e imponente, no ha cambiado.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Me motivó la ausencia de color al crecer. Me empecé a vestir de colores y mostrarlo en redes y las personas se sentían inspiradas, pero siempre me decían que “no había marcas así” y fue la señal que necesité para decir: “es cierto, la mayoría de mis prendas coloridas son vintage, es momento de traer una marca que genere dopamina cuando la usen”.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Tengo varios, pero me inspiran dos diseñadoras y dos creadoras. Las diseñadoras son Lirika Matoshi y su hermana Teuta Matoshi, ambas muy maximalistas con diseños raros, pero una se enfoca en prendas del día a día, mientras que la otra en alta costura, y sorprendentemente, en ambos funciona. Y las creadoras son Caroline Vanzzana y Sara Campo, muy maximalista, hace que cualquier cosa se vea bien.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Me sueño con un abrigo de Lirika Matoshi o un bolso de arcoíris de corazón de Kurt Geiger. No hay ocasión especial para usar las cosas, sería mi outfit ideal para todos los días, porque más es más y qué horrible morir sin usar las cosas que a uno más le gustan.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Lo más importante es poner atención en la gente, en el entorno, en tu cotidianidad, porque de las cosas más pequeñas es que nace la mayor inspiración. Ser observador nutre la creatividad y si se combina con una buena investigación; seguir tu intuición es lo más fácil. Ejercitar la mente, como escribir o dibujar en papel, cambiar de entorno o materiales, hace que la mente esté siempre con estímulos sensoriales.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Maximalista y colorido, me defino a mí misma todo el tiempo como “la tía chévere millonaria en los 70s”, con ropa extravagante y colorida que te hace mirar dos veces, sin perder esa cercanía y calidez.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Toda. Le debo a Bogotá toda mi inspiración, así sea una ciudad de amores y odios, tiene la mayor influencia en mí por su gente, pero especialmente por el clima. Tiene el clima perfecto y es de las ciudades donde es más fácil y más retador hacer y crear una marca de ropa. Sin su clima gris o su “sol de lluvia” la inspiración no sería la misma.

8. Cuál es tu recuerdo más preciado?

Una Navidad de 2011 antes de que mis papás se divorciaran (tranquilos, amo que estén divorciados), pero estaban mis abuelos maternos y paternos, yo tenia un saco fucsia y una camisa de cebra que amaba, toda la familia estaba junta, mis primos, que son como mis hermanos, también estaban ahí. Sentía que no me faltaba nada y es la última vez que recuerdo que me gustó una Navidad.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

El que me han dado: “suelta lo que no te pertenece”. El no aferrarme a pensamientos o cosas que se salen de mi control, me ha hecho vivir más tranquila. Y el que yo daría: “no eres tan importante como crees”, lo digo siempre y no como algo malo, sino que todos estamos tan ocupados en nuestras propias vidas, que el aferrarnos a pensar que siempre están hablado de uno, opinando de lo que hacemos o decimos, no nos permite vivir plenamente. No somos tan importantes y ese es el mayor superpoder, porque así no importa qué opine nadie más.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

En una mujer poderosa y amable, con una energía que ilumina cualquier habitación. También como una diseñadora y creadora reconocida y de admirar, pero sobre todo como una persona amable, creativa y cercana.

