El camino de Valentina Castro, la modelo colombiana que brilla en las grandes pasarelas

Castro quiere estar en portadas de “Vogue”, asistiendo a galas, siendo imagen de marcas como Calvin Klein y desfilando en más pasarelas en Colombia y en el mundo. / Getty Images Foto: Getty Images

Valentina Castro Rojas tuvo su primer desfile en Colombia hace menos de un mes. “Mi primer show en mi casa, Colombia”, escribió la modelo tumaqueña de 21 años junto a un carrusel en Instagram con fotografías y videos del momento en el que abrió la pasarela de la colaboración entre el cantante J Balvin y la marca Vélez, que se realizó el 18 de noviembre en los talleres del metro en Bello, Antioquia.

“Valentina es una mujer muy especial. Es impresionante porque hace dos días estábamos en el concierto de Ryan Castro en Nueva York, así que encontrarnos en dos ámbitos distintos: viéndola bailar y ahora desfilar, es muy bonito. Estoy muy orgulloso de ella, representa a las modelos colombianas por el mundo entero”, dijo J Balvin.

Lo curioso es que Castro lo hizo tras debutar en Paris con Louis Vuitton y desfilar para nombres como Dior, Valentino, Paco Rabanne, Chloé y Balmain. Lo hizo también tras ser la primera tumaqueña y colombiana en participar en el Victoria’s Secret Fashion Show el pasado 15 de octubre en Nueva York y unirse al selecto grupo de modelos de renombre como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Heidi Klum, Bella Hadid y Barbara Palvin.

“Me siento muy orgullosa de mí, porque es un sueño cumplido. Desde que tenía 13 años miraba el Victoria’s Secret. En Tumaco las niñas se disfrazaban de ángeles inspiradas en las modelos, a mí no me alcazaba el dinero para las alas, pero sí para el tutú y las medias”, contó la modelo en entrevista para este medio tras convertirse en uno de esos ángeles de uno de los eventos más mediáticos de la cultura pop.

El 2025 será uno de los años más memorables para la modelo. Tras aparecer en la pasarela vestida con un chándal rosa pastel de Pink, la línea juvenil de Victoria’s Secret, las redes sociales y los medios destacaron su relevancia y aportes para la industria de la moda colombiana.

Castro alcanzó todos esos logros tras ser descubierta por Sebastián Bedoya, un cazatalento de la agencia Nefer Models, la descubrió cuando la joven tenía 17 años y se dedicaba a hacer trenzas. “Estaba buscando una chica con un rostro marcado, diferente y delgada. Su rostro simétrico y sus ojos expresivos hicieron que me fijara en ella”, recuerda Bedoya.

“Cuando el modelaje llegó a mi vida, todo cambió. Bedoya me escribió a través de mi página de trenzas y me preguntó que si quería ser modelo. Y le dije que sí”.

Lo que vino después fue lo usual, pero lo que hace la diferencia para que alguien se destaque en la industria de la moda: preparación, talento, disciplina y constancia. “Valoro cada momento en el escenario. Me fascina hacer esto. Me siento como una estrella cada vez que camino”, asegura la joven promesa del modelaje.

La joven nació y creció en Tumaco, Nariño, junto a su mamá y a su hermana, quien falleció hace cuatro años a causa de una enfermedad. La modelo habla de su infancia con cariño y se muestra apasionada por la vida, una de las enseñanzas que le dejó su hermana, según cuenta.

Los ojos le brillan y la sonrisa se le expande cuando habla del encuentro que tuvo con Karol G tras el show de octubre. También menciona que estos años en la industria de la moda le permitieron soltarse y ahora se muestra más extrovertida y segura.

Fue recibida como una estrella en su ciudad natal por un grupo de personas. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, le entregó la Medalla Grado Comendador y en la edición 2025 de los Premios al Talento y y la Moda Colombiana recibió el galardón como la top model del año.

La Alcaldía de Tumaco también la reconoció como embajadora de la identidad del municipio “por exaltar y promover, con su talento y dedicación, la riqueza cultural, social y ancestral de nuestro territorio. Su ejemplo inspira a las nuevas generaciones y representa con orgullo la esencia de la Perla del Pacífico”, reza el galardón.

El año lo cierra con la certeza de todas las puertas que se le están abriendo ya no solo afuera, sino en el país, pero también es consciente que, tras seis meses sin parar, necesita descanso y tiempo con su familia.

Valentina Castro pasará a la historia por su hazaña: la joven tumaqueña logró no solo una posición en una industria tan frívola, hegemónica y elitista, en la que incluso muchas modelos se tardan años en llegar; también se ganó el cariño y la admiración de un país, por ser un motivo de orgullo nacional y una muestra de que, pese a las condiciones complejas de muchos territorios, muchas niñas pueden seguir soñando con convertirse en la próxima top model, médica, periodista o lo que quieran ser.

“Estoy cumpliendo mi sueño y el de muchas jóvenes de Colombia y Latinoamérica. Quiero que mi historia inspire a muchas niñas y personas. Quiero lograr muchas cosas en Colombia, en Estados Unidos y en Europa. Quiero seguir motivando a las niñas a que sean seguras de sí mismas, a que no tengan miedo, a que vean que los sueños sí se cumplen. No importa de dónde seas, tu historia no te define, lo importante es quién eres ahora”, afirma la joven.

